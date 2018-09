Ông trùm ma túy lớn nhất Sài Gòn 'kiêng đàn bà' khi giao dịch

Mua bán mỗi lần hàng trăm bánh ma tuý, ông trùm tay chơi nhưng cực kỳ mê tín nên không bao giờ "gần đàn bà" trước khi giao dịch.

Phan Hữu Hiệu (tức Chuột, 48 tuổi, quê Nghệ An), ông trùm của đường dây ma tuý cực lớn ở Sài Gòn, vừa bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt. Cơ quan điều tra đang phối hợp cùng cảnh sát Lào để bắt những tên đầu nậu, cung cấp hàng cho Hiệu.

"Đây chỉ là bước đầu, Bộ Công an sẽ phối hợp với Lào bắt thêm nhiều đường dây liên quan ngay tại biên giới chứ không chờ về Việt Nam", lãnh đạo C47 nhấn mạnh.

"Ông trùm" mê tín

Theo cơ quan điều tra, Hiệu là tên tội phạm lọc lõi, thực hiện nhiều chuyến ma tuý buôn bán dọc từ Nghệ An vào Sài Gòn. Suốt thời gian theo dõi, cảnh sát phát hiện gã này có cuộc sống vương giả, khối tài sản đồ sộ, sở hữu nhiều nhà cửa ở TP HCM, trang trại tại miền Trung...

Ông trùm ma tuý lớn nhất Sài Gòn. Ảnh: Kiến Tường.

Hiệu có một trang trại nuôi heo ở miền Trung. Để làm riêng bức tường bao xung quanh khu chăn nuôi heo, "ông trùm" đã chi hơn 10 tỷ đồng. Người đàn ông này còn sở hữu nhiều nhà tại Sài Gòn. Là bậc đại gia, nên hắn thường xuyên tham gia các sòng bạc lớn trong và ngoài nước.

Có vợ con ở Sài Gòn, Hiệu vẫn "sắm" riêng một cô vợ bé trẻ đẹp quê Thanh Hoá, tặng cô này một dinh cơ ở miền Trung. Ngoài ra, "ông trùm" còn qua lại với nhiều chân dài khác.

Quá trình đeo báo, trinh sát phát hiện Hiệu "Chuột" là người rất mê tín, thường xuyên đi chùa, lễ phật. Trước những lần giao dịch, Hiệu luôn xem "giờ linh" mới bắt đầu xuất phát. Mỗi khi chuẩn bị thực hiện các phi vụ, Hiệu kiên quyết không gần gũi cả vợ lẫn bồ.

"Có lần đi từ miền Trung vào TP HCM, chưa đến giờ giao dịch, Hiệu dừng lại ở một nhà hàng đợi cả buổi chứ nhất quyết không ghé nhà cô vợ bé dù ở gần đó", trinh sát kể.

Chuyên án bắt Hiệu "Chuột"

Lãnh đạo Ban chuyên án cho hay, hành tung của Hiệu "Chuột" từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Bộ Công an và Công an Nghệ An. Mọi đường đi nước bước của gã này tại các tỉnh miền Trung bị giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, bản chất của gã tội phạm lọc lõi khiến nhiều chiến dịch không thành công. Trinh sát phải kiên trì đeo bám "ông trùm" trên các chuyến ôtô trên cao tốc hay trà trộn lên tàu khi gã di chuyển bằng đường sắt.

179 bánh heroin bị cảnh sát bắt. Ảnh: Kiến Tường.

"Chúng tôi phải dùng mật danh trong chiến dịch này là 'Săn chuột' - tức bắt Hiệu 'Chuột'), khi hắn 'Ăn cá' là mua bán ma tuý", một thành viên ban chuyên án tiết lộ. Cơ quan điều tra cũng xác định muốn phá chuyên án phải bắt quả tang được Hiệu cùng ma tuý. Tuy nhiên, việc giao dịch của "ông trùm" này cực kỳ kín đáo, hắn thường bí mật gặp đối tác ở tầng hầm chung cư, hầm các khu thương mại, nơi đông người...

"Chỉ một động thái không thành công có thể làm lộ bí mật khiến việc bắt hắn gần như không thể", trinh sát trực tiếp theo dõi Hiệu nhiều ngày kể.

Ngày 11/7, Ban chuyên án phát hiện Hiệu đi máy bay ra Nghệ An, theo đường bộ sang Lào đặt hàng. Nhiều mũi trinh sát được tung đi xác minh. Ngay khi Hiệu "Chuột" nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), tên này cùng 6 người khác bị giám sát chặt chẽ. Hai đàn em nhận lệnh của Hiệu đi ôtô từ TP HCM ra Đà Nẵng lấy hàng quay về cất tại nhà tại đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Tối 12/7, Hiệu xuất hiện cùng chiếc valy chứa 60 bánh heroin gặp đại lý giao dịch trước chung cư Oriental trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) thì bị bắt. Ban chuyên án đồng loạt tấn công 7 điểm khác ở quận 1, 3, 8 và Bình Dương bắt 6 người khác cùng tang vật là 179 bánh heroin - khối lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM.

Kiến Tường