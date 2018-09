Ông lão bị tình nhân hạ độc bằng ly bia chứa thuốc sâu

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, cô nhân tình trẻ pha thuốc độc lẫn vào ly bia để ông lão uống cạn.

Ngày 14/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Bà Thanh bị cáo buộc đã dùng thuốc độc để sát hại người tình năm nay 70 tuổi.

Vài năm trước, bà Nguyễn Thị Thanh vốn đã ly thân chồng có quen biết với ông Toàn (70 tuổi, trú huyện Thanh Chương) cũng đã ly thân vợ. Những lần qua lại tâm sự chuyện vui buồn hàng ngày, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm rồi quấn quýt bên nhau.

Cơ quan điều tra xác định, gần đây đôi tình nhân nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nhưng không tìm được hướng giải quyết. Chiều 8/8, tại nhà riêng của ông Toàn, bà Thanh được xác định đã lén đổ thuốc trừ sâu vào ly bia rồi chúc tụng khiến người tình uống cạn.

Đêm cùng ngày, ông Toàn buồn nôn, đau bụng. Ông được người thân chuyển tới bệnh viện ở thành phố Vinh cấp cứu, nhưng tử vong vào sáng 14/8.

Nghi vấn nguyên nhân ông Toàn bị đau bụng có nhiều uẩn khúc, người thân đã trình báo. Bị cảnh sát triệu tập ngay sau đó, bà Thanh thừa nhận tự tay bỏ thuốc vào ly bia để sát hại người tình.

Công an đang hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, đồng thời giám định loại thuốc mà nghi can đã dùng để hạ độc nạn nhân.

Vụ án đang được làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.