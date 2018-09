Ông chủ giàu sang vẫn đi cướp giật

Có trong tay một số tài sản lớn, lại là ông chủ một cơ sở kinh doanh có hàng chục nhân viên nhưng Nghiêm lại đi cướp giật.

Một tháng trôi qua từ ngày gây án, Ngô Văn Nghiêm (sinh năm 1985, ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) ngồi khúm núm trong tư thế lo sợ, ngập ngừng trong từng câu nói khi trả lời câu hỏi về vụ án vừa xảy ra.

Theo hồ sơ điều tra của công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), sáng 27/1, chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1993) đến cơ quan công an tường trình lại sự việc bị cướp giật một túi xách khi vừa ra khỏi nhà. Trong túi xách của chị Thanh có tiền và một điện thoại iPhone. Từ những chi tiết vụ cướp cùng dấu hiệu tội phạm, đội CSĐT công an huyện Thống Nhất đã lập kế hoạch bắt cướp. Các trinh sát trong đội CSĐT đã phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ trong ngành để truy bắt tội phạm. Sau chưa đầy 2 ngày, Nghiêm đã bị bắt tạm giam.

Khi nhận định Nghiêm có liên quan đến vụ cướp, cơ quan điều tra cho khám xét nhà riêng của hắn và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ cướp. Những tang vật thu giữ được tại nhà riêng của Nghiêm trùng với số tài sản mà chị Thanh khai báo mất tại cơ quan công an.

Trước đây, Nghiêm từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện tại, hắn đang đăng ký làm kinh doanh một cơ sở CLB thể hình trên địa bàn huyện Thống Nhất với hàng chục nhân viên. Lúc bị bắt giữ, Nghiêm đã có một con trai nhỏ hơn một tháng tuổi. Trước ngày phạm tội, Nghiêm vừa tổ chức làm đám thôi nôi đầy tháng cho con rất hoành tráng.

Dù là ông chủ một câu lạc bộ thể hình nhưng Nghiêm vẫn ngựa quen đường cũ, ra tay cướp giật.

Nghiêm cho biết: "Hôm đó, khoảng 18h30, ngày 26/1, khi tôi ở ấp Trần Cao Vân (nhà bố vợ) đi về nhà riêng. Bất ngờ thấy có người phụ nữ đi xe máy chậm chạp, trên tay đeo một túi xách. Thế là tôi lao xe chặn ngang xe người phụ nữ rồi giật mạnh túi xách và rồ ga chạy. Sau khi gây ra vụ cướp giật, biết nạn nhân không thể đuổi kịp nên tôi nhanh chóng thoát được về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà tôi cũng không biết rõ chiếc túi xách ở đâu mình có. Khi ấy, tôi rất lo lắng và suy nghĩ về hành vi, liệu có phải chứng bệnh rối loại máu não trước kia của tôi tái phát đã dẫn đến hành động phạm tội không? Cho đến ngày bị công an bất ngờ bắt giữ, tôi vô cùng hối hận, lo sợ nhiều vấn đề...".

Nghiêm sinh ra ở quê hương Bình Thuận, lớn lên theo gia đình vào lập nghiệp ở Đồng Nai. Hắn được sự quan tâm chăm sóc rất tận tình từ phía gia đình, bố mẹ, vợ con. Thời cấp 3, vốn tính tình hiếu thắng, manh động theo chúng bạn đã đẩy Nghiêm sa chân vào song sắt nhà tù với mức án 7 năm về tội danh Cướp tài sản. Sau khi ra tù hơn một năm, hắn hoàn lương, yêu cô thôn nữ Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1984) rồi cưới về làm vợ. Biết con trai quyết định lập gia đình và tu chí làm ăn nên gia đình Nghiêm rất mừng.

Bố mẹ Nghiêm làm nghề buôn bán, có điều kiện kinh tế khá giả. Người chị gái đầu hiện tại đang làm việc tại nước ngoài. Trong 4 anh em trai còn lại, Nghiêm là cậu em khôi ngô, lanh lợi nhất nhà. Mặc dù có nhiều thói hư hỏng theo bạn bè, nhưng chị hai của Nghiêm vẫn sẵn lòng che chở bảo vệ cho em trai.

Ngày Nghiêm cưới vợ, cả gia đình rất hạnh phúc vì nghĩ cậu ta đã quay lại con đường lương thiện. Do vậy, chị gái Nghiêm đã giúp đỡ em trai cho vay tiền mua nhà để ở, có vốn đầu tư kinh doanh cơ sở tập thể hình. Cho đến ngày biết tin Nghiêm bị công an tra tay vào còng số 8, chị gái cũng từ nước ngoài bay về nước thăm gia đình và em trai trong trại.

Trước cơ quan điều tra, Nghiêm khai nhận mọi hành vi phạm pháp của mình. Tuy nhiên, mặt khác Nghiêm lại biện minh rằng: "Lúc đó có thể máu não bị rối loạn nên em không làm chủ được hành vi". Tuy nhiên, việc đó vẫn không thể thanh minh tội danh của Nghiêm.

Hiện tại, chưa có hồ sơ bệnh án xác nhận việc Nghiêm bị bệnh rối loạn máu não thật hay không. Nếu trường hợp Nghiêm bị bệnh liên quan đến não thì việc ảnh hưởng đến hành vi phạm tội vẫn cần phải xem xét rõ ràng từng tình tiết, động cơ phạm tội.

Đại diện Công an huyện Thống Nhất cho biết, sau khi bị bắt, ban đầu hắn cũng tỏ ra sợ hãi, bất ngờ. Thế nhưng, với hai tiền án trước đó mà Nghiêm phạm tội cho thấy, việc phạm tội do "sự thay đổi máu não" rất không có căn cứ.

Nghiêm chậm rãi từng lời không dứt câu: "Bây giờ, biết mình sẽ phải ngồi tù trong thời gian dài. Tôi không dám nói thêm về tội lỗi đã gây ra với mọi người, bản thân đã rất hối hận. Bởi lẽ, chính tôi đã làm ảnh hưởng tới danh dự gia đình, vợ con, những người từng yêu thương giúp đỡ lúc tôi gặp khó khăn về tinh thần, kinh tế. Tôi thành thật xin lỗi gia đình, vợ con..."

Theo Pháp Luật Đời Sống