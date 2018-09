Ông Chấn đòi bồi thường 10 tỷ đồng

Ngày 15/8, đại diện TAND Tối cao hẹn gặp ông Nguyễn Thanh Chấn để thương lượng bồi thường việc kết tội oan trong suốt 10 năm.

Chiều 4/8, ông Chấn cho biết đã nhận thông báo hẹn làm việc của TAND Tối cao bàn về mức tiền bồi thường. Trong hồ sơ gửi tòa, người đàn ông bị kết án oan phạm tội Giết người này yêu cầu được bồi thường nhiều khoản tổn thất về vật chất và tinh thần, tổng cộng khoảng 10 tỷ đồng.

“Chúng tôi đưa ra đề nghị như vậy, song chắc chắn TAND Tối cao có một con số khác. Nếu hai bên đạt được thoả thuận nhanh thì tốt, tôi sẽ yên tâm sống sau 10 năm đi tù oan”, ông Chấn chia sẻ.

Theo hẹn, buổi làm việc giữa TAND Tối cao và ông Chấn sẽ diễn ra vào sáng 15/8 tại Hà Nội.

Ngày 25/1, ông Nguyễn Thanh Chấn được công bố vô tội sau 10 năm bị bắt oan.

Giữa tháng 8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Công an xác định ông Chấn, hàng xóm với nạn nhân, là thủ phạm nên thực thi lệnh bắt. TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ông án tù chung thân do giết người "có tính chất côn đồ". Đơn kêu oan của ông Chấn sau đó không được TAND Tối cao chấp nhận trong phiên phúc thẩm mở tháng 7/2004.

Trong 10 năm đi tù, ông Chấn liên tục gửi đơn kêu oan, ở bên ngoài vợ ông cũng ròng rã "gõ cửa" nhiều cơ quan công quyền và cho rằng thủ phạm thực sự của vụ án là người cùng làng Lý Nguyễn Chung. Tháng 7/2013, xem xét đơn của bà, Cục điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc.

Hai ngày sau khi được VKSND Tối cao tạm tha về nhà sau 10 năm bị bắt, ngày 6/11/2013 TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn giết người với mức phạt tù chung thân. Vụ án được điều tra lại. Trước đó ít ngày, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú, nhận đã giết chị Hoan để cướp 2 chiếc nhẫn cùng 59.000 đồng rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Bắc Giang sau đó thừa nhận "có sai sót" trong quá trình điều tra vụ án. Trước việc ông Chấn tố cáo đã bị nhóm cán bộ điều tra ép cung, dùng nhục hình, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

