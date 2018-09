Nữ sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng

"Má mì" Giang điều hành đường dây bán dâm gồm các cô gái là sinh viên theo học tại thành phố Vinh.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Nghệ An) vừa phối hợp với cục C45 (Bộ Công an) phá chuyên án 117M về đường dây mua bán dâm với sự tham gia của các sinh viên đại học, cao đẳng tại thành phố Vinh. Hà Thị Giang (22 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) là "má mì" điều hành.

Trước đó, đêm 23/11 cảnh sát ập vào một khách sạn ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các cô gái khai họ được Hà Thị Giang môi giới để đi khách "tàu nhanh" giá 2 triệu đồng một lượt, số tiền này được chia cho Giang 30%; nếu qua đêm thì giá cao hơn.

Hai cô gái mua bán dâm trong vụ án.

Một trong hai cô gái bị bắt được xác định là sinh viên 19 tuổi một trường cao đẳng ở thành phố Vinh, mới nhập học được nửa năm.

Bị bắt ngay sau đó, Giang thừa nhận trực tiếp đứng ra môi giới với khách mua dâm qua mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, thống nhất địa điểm, "má mì" liên lạc cho các gái bán dâm là những sinh viên, hoặc cô gái có nhan sắc muốn kiếm thêm thu nhập.

Chuyên án đang được mở rộng.