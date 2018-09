Nữ sinh lớp 8 bị ép làm 'nô lệ tình dục'

Quen Dung qua mạng, Quẹo hẹn gặp nhau ngày giỗ Tổ Hùng Vương rồi cưỡng ép nạn nhân về nhà mình và bắt quan hệ tình dục cả tuần.

Ngày 18/4, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Văn Quẹo (sinh năm 1988, trú tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) do hành vi bắt cóc và ép nữ sinh quan hệ tình dục.

Ngày 9/4, vợ chồng anh Lê Hồng Chiến và Nguyễn Thị Tuyết (ấp Trường Phú, xã Trường Đông, Hòa Thành) đồng ý cho con gái là Lê Thị Dung (sinh năm 2000, đang học lớp 8) đi chơi ở chợ Long Hoa. Tối hôm đó không thấy con gái về, gọi điện không được, vợ chồng anh đi tìm con nhưng cũng không thấy.

Chiều 10/4, đột ngột Dung nhắn tin cho mẹ với nội dung, mình không thể về được, nếu về sẽ bị giết ngay lập tức. Cô bé cũng cho biết tình trạng của mình hiện giờ vẫn ổn, đồng thời nói lời xin lỗi với mẹ.

Tin nhắn nạn nhân gửi cho mẹ trong những ngày mất tích.

Sau đó điện thoại của Dung tắt luôn. Anh Chiến đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 16/4, một người hàng xóm tình cờ đến xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, nhìn thấy Dung đang ngồi chọn thuốc lá trong xưởng Tuấn Dung nên báo cho vợ chồng anh Chiến biết.

Chiều 17/4, chị Tuyết tìm đến xưởng Tuấn Dung tìm con, Dung thấy mẹ liền nhào ra kêu cứu. Dung kể mình bị một thanh niên tên Quẹo lừa đi chơi, dọa giết, rồi giam giữ tại xưởng thuốc lá và ép quan hệ tình dục suốt một tuần qua. Đêm nào, nạn nhân cũng bị Quẹo cưỡng ép làm chuyện ấy.

Theo bản tường trình của Dung gửi cơ quan chức năng, Dung mới quen tên Quẹo qua mạng được mấy ngày, qua nickname “Khanh - PR” của một nam thanh niên tên Quẹo. Quẹo rủ Dung lên Báo Quốc Từ ở gần chợ Long Hoa xem lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi cưỡng ép Dung về nhà Quẹo. Cha mẹ Quẹo phản đối, không chứa chấp Dung nên Quẹo đưa Dung đến xưởng thuốc lá Tuấn Dung là nơi Quẹo đang làm thuê. Quẹo nói dối Dung là đứa em ở quê lên tìm việc làm.

Dung và cha đang trình bày sự việc tại cơ quan chức năng.

Hàng ngày, Quẹo bắt Dung ra ngồi chọn thuốc lá, dọa nếu em bỏ trốn sẽ giết chết cả nhà. Lợi dụng lúc Quẹo ngủ, Dung nhắn tin về cho mẹ, sau đó Quẹo phát hiện nên đã đập vỡ điện thoại, canh giữ Dung rất chặt. Suốt một tuần, đêm nào Quẹo cũng cưỡng ép Dung quan hệ tình dục.

Đưa con về nhà, ngay đêm 17/4 anh Chiến làm đơn tố cáo. Tại trụ sở công an xã Cẩm Giang, ban đầu Quẹo chối bay, nhưng sau đó đã khai nhận hết mọi chuyện. Quẹo là kẻ đã có tiền án, tiền sự. Hiện công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo Phụ nữ TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi