Nữ sinh lớp 8 bị chém đứt gân tay

Sáng 8/1, nữ sinh lớp 8 ở Khánh Hòa, quăng xe đạp, tay trái ôm tay phải bê bết máu chạy vào cổng trường với vẻ hoảng loạn.

Khoảng 6h30, em Linh (14 tuổi) đi xe đạp đến gần cổng trường Trần Quốc Toản, TP Nha Trang, Khánh Hòa, thì bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy vượt lên, chém vào tay phải của cô bé.

Linh đã rất hoảng loạn khi bị chém. Ảnh: Lan Hương

Theo ông Đinh Tấn Lộc, Hiệu phó trường Trần Quốc Toản, lúc vừa tới cổng trường ông thấy Linh để xe ngã trước cổng trường, tay trái ôm tay phải đang chảy máu dòng dòng. Thầy Lộc cùng bảo vệ trường dìu nữ sinh vào trong. “Khi đó tôi thấy mu bàn tay phải của em Linh bị rách ngang, lộ rõ xương và gân", thầy Lộc nói và cho biết ngay lập tức đã đưa nữ sinh đến bệnh viện.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, em Linh bị vết rách ở mu bàn tay phải dài 10 cm, lộ gân, đứt gân ngón 2 (ngón trỏ), bị tổn thương hai gân ngón tay khác. Cũng trong buổi sáng các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, nối gây bàn tay lại cho em.

Nói về cô học trò của mình, giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Hường cho hay, Linh học khá, hạnh kiểm tốt, thời gian gần đây không có mâu thuẫn với bạn học…

Còn ông Hà Danh Trí - cha em Linh - lại nghi ngờ con gái bị chém là do những người có thù hằn với ông trong việc góp vốn làm ăn. Gần 8 tháng trước, khi đang ở nhà, ông Trí bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào đâm 2 nhát. Theo giấy chứng thương, ông Trí bị thủng dạ dày, ruột non, đại tràng. Qua nhiều lần phẫu thuật, hiện sức khỏe ông vẫn chưa bình phục. Vụ án sau đó được Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Công an TP Nha Trang, Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lực lượng điều tra vụ việc.

Lan Hương

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.