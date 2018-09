Nữ sinh bỏ thi tốt nghiệp vì bị bạn trai giam lỏng

Thấy bạn gái đi cùng xe với người con trai khác, Ban ép nữ sinh đưa về quê khiến cô bỏ dở 2 môn thi tốt nghiệp.

Ngày 5/6, ông Lê Thái Nga (Đội trưởng hình sự Công an Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Ban (21 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) để điều tra tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Vũ Thị Minh Hằng (18 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu) dự thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Sau ngày thi đầu tiên, Hằng được bạn trai tên Linh chở đi chơi, dọc đường gặp Ban. Thấy nữ sinh này đi cùng người khác, Ban dùng vỏ kiếm bằng gỗ ném Linh khiến anh ta hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Ban đưa Hằng lên xe chở đi.

Nữ sinh Hằng sau khi được thả ra. Ảnh VTC

Nhận trình báo của anh Linh, Công an Quỳnh Lưu vào cuộc tìm Hằng. Nữ sinh sau đó gọi về thông báo đang an toàn, nhưng không nói rõ địa điểm.

Tối 3/6, sau 23 tiếng, Ban đưa Hằng trở về nhà. Khai với cảnh sát, Ban bảo chở Hằng về nhà bà ông bà ngoại của mình ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo vị đội trưởng hình sự, Ban khai do ghen nên làm vậy, họ từng yêu nhau nhưng bị hai gia đình ngăn cấm. Do vết thương của Linh nhẹ nên công an không xử lý Ban về tội Cố ý gây thương tích.

Về trường hợp Hằng bỏ dở 2 môn thi, ông Nguyễn Trọng Hoàn (Phó chánh Văn phòng Sở giáo dục Nghệ An) cho biết ngày 4/6 Sở đã nhận được thông tin về việc này. Hiện, Sở cho rằng "Hằng nằm trong diện thí sinh bỏ thi không có lý do nên không xét đặc cách".

VnExpress