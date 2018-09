Nữ sinh bị hiếp dâm rồi sát hại trong phòng trọ

Sau khi bóp cổ nạn nhân, Mến thực hiện hành vi đồi bại, cướp điện thoại của cô gái rồi chạy trốn.

Ngày 24/11, công an Đồng Nai đã bắt giữ Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê tỉnh Long An) là nghi can liên quan đến vụ giết chị Bích (19 tuổi) tại KP 12, phường An Bình (TP Biên Hòa) vào ngày 23/11.

Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại dãy phòng trọ trong khu phố này, người dân phát hiện chị Bích (ngụ huyện Cẩm Mỹ) chết trong phòng nên đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ gây án. Lực lượng chức năng xác định và tiến hành bắt giữ Mến khi tên này đang lẫn trốn tại phòng trọ ở phường Bình Đa, cách hiện trường khoảng 500 mét.

Tại cơ quan điều tra, Mến khai nhận, vào tối 22/11, Mến (ngụ gần phòng trọ chị Bích) sang phòng chị Bích để lấy trộm điện thoại. Tại đây, thấy chị Bích đi vệ sinh nên Mến đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị này.

Nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đi.

Ngay lập tức Mến đã lấn tới khống chế chị Bích để đòi quan hệ, nhưng bị chị này chống cự lại. Tuy nhiên, Mến đã dùng tay bóp cổ khiến chị Bích bất tỉnh để thực hiện hành vi đồi bại. Thực hiện xong hành vi, Mến bỏ chị Bích nằm bất tỉnh tại ngay tại phòng trọ, lục lấy điện thoại của chị này và bỏ về phòng của mình.

Sáng hôm sau, Mến quay lại phòng chị Bích để kiểm tra thì thấy chị Bích vẫn nằm bất tỉnh nên y đã lục lấy 30.000 đồng rồi trở về phòng trọ của mình, gói đồ bỏ đi tìm phòng trọ khác cách đó khoảng 500 mét.

Buổi sáng cùng ngày, ông chủ nhà trọ đi ngang qua cửa phòng trọ của chị Bích nhưng thấy cửa phòng mở hé nên cũng không để ý. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, thấy phòng trọ của chị Bích vẫn không có ai ra vào, ông nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã gọi người đến kiểm tra. Tại đây, sau khi mở cửa vào bên trong mọi người phát hiện chị Bích đã nằm chết trong phòng.

Một số người dân sống gần đó cho biết, đêm 22/11 họ có nghe tiếng kêu la của chị Bích nhưng nghĩ là chuyện gia đình nên cũng không ai quan tâm. Chị Bích hiện là sinh viên, ngoài thời gian đi học chị có tham gia làm thêm (bảo vệ) ở TP Biên Hòa. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đất Việt

* Tên nạn nhân đã được thay đổi