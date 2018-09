Nữ sinh bị hãm hiếp tập thể bên bờ biển

Sau khi học bài, Vân ra đầu hẻm tìm đồ ăn thì bị 2 thanh niên khống chế đưa lên xe, chở ra bãi biển thay nhau hãm hiếp.

Chiều 17/9, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Trung (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1990, cùng quê Quảng Bình, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về hành vi hiếp dâm.

Tối 11/9, sau khi học bài xong, Vân (quê Quảng Trị, là sinh viên theo học một trường Cao đẳng tại Đà Nẵng) đói bụng nên ra đầu hẻm nơi cô thuê trọ (địa phận phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để ăn đêm.

Đúng lúc này, cô bị 2 thanh niên đi xe máy tay ga ập tới, buông lời chọc ghẹo. Vân cố đi thật nhanh thì một thanh niên nhảy xuống xe, lao về phía cô, bịt miệng, khống chế đưa lên xe.

Khống chế được nạn nhân, hai tên này cho xe chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành và đưa cô đến khu vực rừng thông phòng hộ ven biển. Tại đây, sau khi đánh đập, khống chế, cả hai thay nhau hãm hiếp Vân rồi sau đó chở nạn nhân ra đường và bỏ trốn.

Hai kẻ hiếp dâm bị bắt ngay sau khi thực hiện hành vi đồi bại.

Trở về khu trọ, Vân bấn loạn và gọi điện về nhà kể cho gia đình về sự việc. Bố mẹ nạn nhân quyết định đưa sự việc trình báo đến Công an quận Liên Chiểu.

Qua lời khai của Vân, hai tên này được xác định nói giọng Quảng Bình, một trong hai tên để tóc mái theo kiểu Hàn Quốc, đi xe tay ga đời cũ, biển kiểm soát có số 4 đầu tiên. Trong lúc gọi nhau, một trong hai kẻ có tên là Phi.

Khớp nối những chi tiết qua lời khai của Vân, các mũi trinh sát công an quận Liên Chiểu được triển khai ngay trong ngày 12/9 và rà soát khắp địa bàn, đặc biệt tại khu vực có nhiều phòng trọ sinh viên và gần nơi xảy ra vụ việc.

Đến 23h45 đêm 12/9, trinh sát phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, trong đó có một chiếc xe ga đời cũ đăng ký biển kiểm soát ở Quảng Bình có con số 4 đầu tiên tại khu vực tổ 41 phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đặc biệt, một trong ba tên có một người để tóc mái kiểu Hàn Quốc giống như lời nạn nhân miêu tả.

Tiến hành theo dõi và điều tra, sáng 13/9, lực lượng công an đã mời người có mái tóc như nạn nhân miêu tả về trụ sở công an làm việc khi người này đang sửa đồng hồ ở gần khu vực chợ Hòa Khánh. Tại cơ quan công an, hắn được xác định là Lê Quang Trung và chiếc xe Trung trùng khớp với lời khai của nạn nhân.

Ban đầu, Trung không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và một mực chối tội. Nhưng với những lập luận, bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt là vết cào xước bất thường trên cánh tay buộc Trung phải thừa nhận hành vi của mình.



Từ lời khai của Trung, trưa 13/9, lực lượng cảnh sát điều tra đã có mặt tại phòng trọ của tên còn lại là Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1990, quê Tuyên Hóa, Quảng Bình) trên đường Bùi Chát (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Ban đầu, hắn tỏ ra bất hợp tác, nhưng khi về đến trụ sở công an quận và thấy đồng phạm của mình ở đó thì Hưng mới cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Trung và Hưng, cả hai vào Đà Nẵng được vài tháng nay và đang đi xin việc làm. Tối 11/9, trong lúc đi nhậu say về, trên đường khuya vắng thấy Vân đang đi trên đường nên đã nảy sinh dục vọng rồi cả hai bắt nạn nhân, khống chế chở ra khu vực bãi biển rồi thay nhau thực hiện hành vi hãm hiếp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VTC

* Tên nạn nhân đã được thay đổi