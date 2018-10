Nữ sinh 14 tuổi bị bố nuôi rủ thượng tá công an xâm hại

Kiểm nhận là bố nuôi của nữ sinh, rủ cô bé đi tiệc đêm, đưa vào khách sạn rồi gọi thêm 3 bạn đến giao cấu với nạn nhân.

Chiều 9/10, thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết đã cắt hết chức vụ của Thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) do hành vi giao cấu hoặc dâm ô với người dưới 14 tuổi.

Ông Lam là bạn của Phạm Như Hiển (tên khác là Kiểm, có một tiền án liên quan đến ma túy), làm nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng. Bé Hoa, 14 tuổi, ở gần nhà Kiểm. Hoa có năng khiếu múa hát từ nhỏ, tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thái Bình. Qua các lần đi diễn, em quen Kiểm và được người đàn ông này nhận là con nuôi.

Phạm Như Hiển (tên khác là Kiểm) bị cáo buộc chủ mưu vụ dâm ô nữ sinh.

Ngày 29/8, Kiểm rủ Hoa đi dự tiệc tại một địa điểm sang trọng cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Thượng tá Lam (46 tuổi), Phạm Đức Việt (44 tuổi, chủ doanh nghiệp), Từ Minh Tuyên (47 tuổi).

Nhà chức trách cáo buộc, sau bữa tiệc, thấy Hoa chếnh choáng men say, Kiểm đưa em vào khách sạn, rồi gọi Việt, Tuyên, Lam đến.

Hai ngày mất liên lạc với Hoa, gia đình đi tìm con, liên lạc với Kiểm song không có kết quả. Ngày 2/9, khi gia đình đang cùng công an tìm kiếm thì cô bé bất ngờ trở về trong tình trạng sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Nữ sinh cho hay bị bốn người đàn ông xâm hại tình dục. Nhóm Kiểm thương lượng bồi thường song gia đình Hoa từ chối và tố cáo sự việc.

Lệnh bắt Kiểm, Việt được thực hiện trong ngày. 23 ngày sau, thượng tá Lam và Tuyên bị bắt. Căn cứ lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án hình sự Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo Thượng tá Hùng, điều tra cho thấy bản chất vụ việc không phải hiếp dâm tập thể mà người này giới thiệu người kia, cả 4 người đàn ông đều có hành vi dâm ô, quan hệ với nữ sinh 14 tuổi.

Nữ sinh 14 tuổi đã được gia đình cho chuyển trường.