Nữ sát thủ xinh đẹp thiêu sống đồng bọn

Nghi một nữ sinh viên ăn chặn 1.900 viên thuốc lắc, Trang cùng người tình đã thiêu sống cô này.

Vùng quê thanh bình Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) bỗng dậy sóng khi một cô gái bị đốt chết tại cánh đồng hoang vắng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định người chết độ tuổi 19-20, bị tẩm xăng đốt cháy.

Thi thể nạn nhân biến dạng rất nhiều, song một số giấy tờ được bọc nhựa không cháy hết cho thấy nạn nhân là Vân Anh, quê Quảng Ninh. Công an xác định Vân Anh là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Một nhóm do Phùng Quỳnh Trang (22 tuổi, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu quan hệ mật thiết với Vân Anh.



Ít ngày sau, cuối tháng 2/2008, tổ điều tra nhận được tin Trang có mặt tại Hải Phòng, nhưng đến nơi thì cô ta đã bỏ đi. Việc dò tìm Trang diễn ra như trò chơi trốn tìm mà trinh sát thường chậm chân.



Sáng 11/3/2008 cơ quan điều tra được tin nghi can xuất hiện tại TP HCM, cách nơi gây án gần 2.000 km. Sau nhiều ngày truy tìm ở đất Sài thành không kết quả, tổ trinh sát tiếp tục được tin Trang đang ở miền Tây. Trinh sát đến vào trưa 16/3/2008 thì nhận tin nghi can đang ở Vũng Tàu...

Phùng Quỳnh Trang và người tình Nguyễn Trọng Hiếu.

Trong khi các trinh sát Công an Bắc Ninh và công an địa phương dò tìm ở Vũng Tàu thì tại TP HCM, trung tá Nguyễn Duy Dũng (Đội trưởng Truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM) được trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát săn lùng Trang.



Các trinh sát lần theo hướng giới buôn thuốc lắc tại các vũ trường biết ít nhiều về Trang. Khi trinh sát đưa ảnh, một “tay lắc” đã nhận ra, cho biết Trang nhiều lần cung cấp thuốc lắc tại địa bàn TP HCM, có “ông kép” Tây là chuyên gia dầu khí... Trinh sát tìm được vị chuyên gia này đang tạm trú tại khu nhà cho thuê sang trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.



Nhìn tấm ảnh cô gái, một người có trách nhiệm ở đây cho biết, chiều 18/3 có thấy cô gái trong ảnh đi cùng vị chuyên gia. Sáng hôm sau, vị chuyên gia đi làm, cô gái không ra ngoài. Sau tiếng gõ, cô gái mở cửa, đôi co vài lời thì trinh sát nghiêm giọng: "Chúng tôi là Cảnh sát hình sự Công an TP HCM. Phùng Quỳnh Trang, cô đã bị bắt về tội “giết người”. "Em biết rồi cũng sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy", cô gái thiểu não cất giọng.



"Đồng bọn Nguyễn Trọng Hiếu đang ở đâu?", thiếu tá Dũng (Đội trưởng truy nã) hỏi. "Mấy ngày trước, chúng em sống tại khách sạn. Sau đó em đi tìm người yêu Tây thì không biết Hiếu có còn ở đó không", Trang đáp.



10h hôm đó, quán cà phê cao cấp gần công viên 30 tháng 4 tấp nập khách vào ra. Các trinh sát bí mật phong tỏa khu vực này. 10h25', Hiếu xuất hiện, đi thẳng vào quán và bị bắt. Về trụ sở Đội truy nã, thấy Trang đang ngồi khai cung, Hiếu đã khai nhận cùng đồng bọn gây ra cái chết của Vân Anh. Theo Hiếu, chủ mưu vụ việc là Trang.



Chân dung nữ sát thủ được dựng lên, Trang quê Nam Định, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nương tựa vào gia đình người bác ruột đến năm 13 tuổi, Trang bỏ nhà đi bụi, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng... Năm 18 tuổi, Trang thành một trùm cung cấp thuốc lắc tại Hà Nội, Hải Phòng. Giữa năm 2007, Trang yêu Hiếu, tài xế taxi (22 tuổi, quê Hải Phòng).

Được người đẹp cung phụng tiền nong và cho làm tài xế riêng, Hiếu cầm tài cho những chuyến hàng đường dài của Trang, lên Lạng Sơn lấy hàng rồi quay về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ. Mỗi chuyến hàng trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí bạc tỷ.



Đầu năm 2008, Trang móc nối với cô sinh viên trẻ đẹp Vân Anh, giao 1.900 viên thuốc lắc và hướng dẫn cách tiêu thụ. Mấy ngày sau, nghe Vân Anh báo là đã bị người tên Linh lừa lấy mất hàng, Trang cho rằng "đồng nghiệp nữ" này ăn chặn.

Tối 27/2, Trang cùng nhóm bạn được Hiếu chở lên Hà Nội chơi. Trang gọi điện cho Vân Anh hẹn ở quán cà phê trên đường Kim Mã bàn làm ăn. Vân Anh tưởng thật, sau khi gặp đã lên xe của chúng.

Ra khỏi nội thành Hà Nội, xe thẳng hướng Bắc Ninh. Ngồi trên xe, chúng dùng dây giày trói Vân Anh và nhét khăn vào miệng. Ban đầu, Trang định bán nạn nhân sang Trung Quốc làm gái mại dâm song sợ cô này thoát sẽ tố cáo, cả bọn quyết định thủ tiêu.

Đến cánh đồng vắng thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh, chúng đưa Vân Anh xuống, dùng dây thừng trói cứng. Đưa vào sâu trong ruộng cách đường lớn chừng 150 mét, Trang tháo khăn bịt miệng Vân Anh tra khảo về số thuốc lắc. Vân Anh nói bị Linh lừa mất và hứa sẽ đền đủ. Sau câu nói "mày phải chết", Trang tưới can xăng vào người Vân Anh mặc cô kêu khóc, van xin thảm thiết.

Sau câu hạ lệnh "cho nó chết” của Trang, Hiếu tưới nốt số xăng còn lại trong bình lên người Vân Anh, còn người tình bật quẹt gas... Cô gái giãy giụa trong ngọn lửa, còn nhóm sát thủ rời hiện trường về Hải Phòng.

Sáng sớm hôm sau, Trang bán căn nhà được 190 triệu đồng làm lộ phí cho cuộc trốn chạy. Chúng thuê xe về Nam Định rồi vào Vinh, Huế, Nha Trang, TP HCM, Cà Mau, Vũng Tàu, rồi quay ngược về TP HCM. Mỗi nơi chúng dừng lại vài ba ngày ăn chơi, du lịch.

Chiều 17/3/2008, Trang tạm biệt người yêu “nội”, đến sống cùng người yêu “ngoại” là vị chuyên gia dầu khí tại căn nhà thuê ở quận 1. Đến thăm Trang tại cơ quan công an, ôm người tình vào lòng, vị chuyên gia bảo: “Sao không nghe lời anh để ra nông nỗi này”.

Theo Công An TP HCM