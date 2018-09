'Nữ quái' chuốc thuốc mê, cướp tài sản

Bích thường thủ theo người một gói bột trắng, thấy có thời cơ là chuốc thuốc mê cho nạn nhân mất ý thức rồi cướp tài sản.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang đề nghị, ai là bị hại hãy gửi đơn trình báo về công an huyện Phú Ninh hoặc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ truy tố thủ phạm Khưu Thị Bích (34 tuổi, thường trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh).

Trước đó, khoảng 19h, ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng công an huyện Phú Ninh đã bắt khẩn cấp Khưu Thị Bích về hành vi cướp tài sản.

Khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phú Ninh và các địa bàn lân cận tỉnh Quảng Nam thường xuyên xảy ra các vụ dùng thuốc mê cướp tài sản. Nạn nhân hầu hết là những người già neo đơn.

Khưu Thị Bích đã thực hiện 10 vụ trộm trót lọt.

Theo mô tả của các bị hại, thủ phạm là một cô gái khoảng hơn 30 tuổi, thường lân la làm quen, rồi lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê và thức ăn, nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay trộm cướp tài sản trên người. Tài sản bị trộm cướp thường là bông tai, dây chuyền hoặc tiền bạc.

Cũng từ đây, liên tục các đơn trình báo của người bị hại được cơ quan Công an tiếp nhận. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phú Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, hung thủ là Khưu Thị Bích (34 tuổi, thường trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Theo khai nhận ban đầu của của Bích, cho đến ngày bị bắt, cô ta đã thực hiện trót lọt 10 vụ đánh thuốc mê cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Điển hình, vào khoảng tháng 6 trên đường từ xã Tam Lãnh về trung tâm huyện Phú Ninh, khi đến đoạn đường thuộc xã Tam Dân, có một bà cụ khoảng 80 tuổi, xin đi nhờ xe. Qua thăm dò, Bích biết thông tin bà cụ ở cùng với chồng và địa chỉ cụ thể. Khoảng 10 ngày sau, Bích quay lại tìm nhà bà cụ rồi giả vờ mời uống sinh tố đã bỏ sẵn thuốc mê. 20 phút sau, thấy nạn nhân bất tỉnh, Bích đã lục trong nhà lấy đi 8 triệu đồng.

Vụ thứ 2, vào tháng 7, cũng tại khu vực xã Tam Dân, Bích đã lần làm quen và lửa bỏ thuốc mê bà cụ khoảng 70 tuổi, là chủ quán nước ven đường, lấy đi đôi bông tai bằng vàng, sau đó ra TP Đà Nẵng bán được gần 3 triệu đồng rồi lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nơi ở của Bích, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật dụng liên quan. Trong đó có một gói bột màu trắng mà theo lời Bích, đó là thuốc mê cô ta luôn thủ sẵn trong người, khi điều kiện thuận lợi thì sẽ ra tay thực hiện hành vi phạm tội.

Theo An Ninh Thủ Đô