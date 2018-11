'Nữ quái' 7 tiền án bị bắt khi móc túi ở đền

Bà Nga bị bắt quả tang khi đang trà trộn móc túi lấy 2,5 triệu đồng của du khách đi lễ ở đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Bà Nga tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt quả tang móc túi khách đi lễ ở Hà Tĩnh hôm 11/11. Ảnh: C.A.

Ngày 12/11 Công an huyện Nghi Xuân khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với bà Nguyễn Thị Nga (55 tuổi, trú Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, theo điều 173, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/11, lợi dụng lúc diễn ra lễ Quan Hoàng Mười ở đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), bà Nga trà trộn vào đoàn du khách thập phương, móc túi của chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú Hà Nội), lấy 2,5 triệu đồng. Sự việc sau đó bị công an xã phát hiện bắt giữ.

Nhà chức trách cho hay bà Nga có 7 tiền án hình sự về các tội Trộm cắp tài sản, Làm nhục người khác, Mua bán trái phép chất ma túy. Bà ta mới ra tù hồi tháng 6.