Nữ chủ tiệm tạp hóa độc thân bị sát hại dã man

Người dân Bình Sơn (Quảng Ngãi) rúng động trước tin chị Võ Thị Thương, chủ tiệm tạp hóa ở trung tâm thị trấn, chết vì nhiều nhát dao.

Sáng nay, thi thể chị Võ Thị Thương, 57 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở ngã tư Lý Bình, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được gia đình đưa về quê ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn an táng. Nhận định ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng chị Thương bị thủ phạm giết, cướp tài sản. Trong lúc vùng vẫy, giằng co chống cự, chị đã bị tên cướp đâm nhiều nhát đến chết.

Sáng nay, hàng trăm người dân khắp nơi đổ về tiệm tạp hóa của chị Võ Thị Thương ở ngã tư Lý Bình, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, bên cạnh quốc lộ 1A khi nghe người phụ nữ cần mẫn chịu thương, chịu khó bị sát hại. Ảnh: Văn Minh.

Ông Võ Minh Đàn (cha ruột chị Thương) ngậm ngùi kể, vợ chồng ông có 5 đứa con, Thương là con gái đầu cần mẫn, chịu thương, chịu khó làm ăn. Do nhà nghèo, Thương sớm vào đời mưu sinh vất vả, phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học thành người. "Mải lo làm ăn, con gái tôi lần lữa rồi ở vậy, không lấy chồng, mở cửa hàng kinh doanh, lúc đầu bán phân bón, đến năm 1995 chuyển sang mở tiệm tạp hóa cho đến nay. Chiều qua, nghe con rể thứ gọi điện về hỏi không hiểu sao Thương đóng cửa tiệm tạp hóa đi đâu mà còn để nhiều hàng ở bên ngoài. Sốt ruột, tôi chạy xe lên thị trấn xem thử, gọi thợ phá ổ khóa thì thấy con gái bị đâm chết nằm vùi dưới những thùng hàng trên sàn nhà", ông Đàn đau đớn nói.

Ông Đàn lập tức điện báo cơ quan công an vào cuộc truy tìm hung thủ. Ngay trong đêm, hiện trường được phong tỏa, cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị Thương bị đâm nhiều nhát ở vùng mặt, vùng cổ, trong đó có vết thủng sâu vào cổ chảy máu lênh láng, dính vào nhiều thùng mì tôm, bánh kẹo.

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, tìm dấu vết do hung thủ để lại. Nhận định ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng chị Thương bị thủ phạm giết cướp tài sản sau những ngày buôn bán dịp Tết. Ảnh:Văn Minh.

Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết truy tìm hung thủ, phối hợp Công an các tỉnh lân cận phong tỏa, điều tra truy bắt tội phạm. Hàng trăm người dân, tiểu thương đến tiệm tạp hóa đông nghẹt bày tỏ bức xúc trước cái chết của chị Thương. Do tiệm tạp hóa này ở sát bên cạnh quốc lộ 1A nên Công an huyện Bình Sơn đã điều động đội cảnh sát giao thông cùng các bộ, chiến sĩ đến hiện trường điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Minh