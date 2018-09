Nôn thốc khi biết chồng ngủ với người đồng giới để cướp

Sau khi biết Thuận thường quan hệ với người đồng tính để cướp tài sản, vợ hắn sợ hãi đến mức nôn thốc nôn tháo tại cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lê Duy Cương (sinh năm 1983, ngụ Hương Nông, Tam Nông, Phú Thọ), Đoàn Ngọc Hải (sinh năm 1987), Phạm Văn Thuận (sinh năm 1993), Trần Văn Chúc (sinh năm 1990), Hoàng Văn Hoàng (sinh năm 1986) và Vũ Đức Thái (sinh năm 1981) về tội Cướp tài sản. Tên Thái kịp bỏ trốn, hiện cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.

Kịch bản của băng cướp này là dùng một kẻ có bề ngoài đẹp trai, trắng trẻo, lợi dụng việc bán dâm đồng tính, tiếp cận nạn nhân. Sau khi quan hệ, tên này sẽ thông đồng với đồng bọn xông vào cướp tài sản.

Anh Vũ Văn Trần (sinh năm 1968, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm buôn bán, kinh tế rất khá giả, có vợ con đàng hoàng nhưng lại là người "thích đàn ông hơn đàn bà". Để giải quyết nhu cầu, anh thường lui tới các tiệm massage do nam giới hành nghề. Ở tiệm nào, anh cũng để lại số điện thoại cho chủ quán, dặn có "trai đẹp" thì gọi cho mình.

Khoảng cuối tháng 8, anh nhận được điện thoại của một người lạ. Người này tự nhận mình cũng là gay, biết số điện thoại của anh do một trong các chủ quán massage cung cấp. Tiếp đó, người lạ giới thiệu mình có "chú em đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh muốn môi giới cho anh Trần, có điều giá "đi vui vẻ" khá đắt. Anh Trần gật đầu rồi bảo: "Tiền bạc không thành vấn đề, miễn trai đẹp, ngoan ngoãn là được".

Theo hẹn với người môi giới, ngày 27/8, anh Trần gặp "đối tác" ở một quán cà phê trên phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình). Cậu trai tự giới thiệu tên là Dũng. Đúng như miêu tả, Dũng đẹp trai, trắng trẻo, nói năng rất ngoan ngoãn. Vô cùng ưng ý, anh Trần lập tức thỏa thuận giá cả mỗi lần "quan hệ" mà không hề biết mình sắp "chui đầu vào rọ".

Thủ đoạn của chúng là cử một tên có ngoại hình đẹp làm "chim mồi", quan hệ với người đồng tính để cướp tài sản.

Ngồi trò chuyện đến 21h, hai người tình tứ chở nhau đến thuê phòng ở một nhà nghỉ trên phố Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng). “Thực sự tôi rất tin tưởng cậu ta bởi vẻ ngoài rất dễ chịu. Tôi không ngờ đó lại là vỏ bọc hoàn hảo của một tên cướp”, nạn nhân cay đắng thổ lộ.

Sau khi quan hệ, hai người nằm tỉ tê trò chuyện. Bỗng có tiếng gõ cửa, Dũng lập tức chạy ra mở. Rất nhanh chóng, hai gã thanh niên trông rất dữ tướng từ ngoài ập vào. Anh Trần người còn trần như nhộng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chúng xông tới đánh tới tấp. Một tên bóp cổ, bắt nạn nhân phải cúi gập người, không được kêu. Tên còn lại tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ nạn nhân, rồi lục túi lấy đi một triệu tiền mặt.

Sau khi vơ vét hết tài sản mà giá trị không đáng bao nhiêu, gã "bạn tình" mới lộ mặt đồng bọn với hai tên cướp. "Trai đẹp" lạnh lùng bảo: “Nó còn một chiếc iPhone 4 và một chiếc túi xách để ở trong cốp xe máy”. Bấy giờ, nạn nhân mới ngớ người, cay đắng nhận ra sự thật. Bọn cướp lục túi lấy chìa khóa xe máy. Gã bạn tình xuống mở cốp lấy nốt những vật dụng còn lại của nạn nhân. Trước khi bỏ đi, chúng còn trêu chọc và đe dọa nạn nhân: "Không được báo công an, nếu báo bọn tao quay lại giết chết".

Dù không muốn nói ra điều sâu kín và có phần nhạy cảm về giới tính thật của mình, nhưng không thể để bọn cướp lộng hành, nạn nhân đã mạnh dạn đến công an phường Bạch Đằng trình báo sự việc. Sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội 9 PC45 Công an Hà Nội phối hợp cùng công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng bắt gọn ổ cướp "biến thái".

Theo lời khai của băng cướp, tên Thuận chính là "chim mồi" (tức Dũng). Khi Thuận đi bán dâm cho nạn nhân, cũng là lúc cả nhóm cướp có mặt, phục sẵn ở bên ngoài nhà nghỉ. Chỉ chờ tin nhắn của đồng bọn, Cương cùng một tên khác sẽ ập vào, đánh phủ đầu nạn nhân rồi cướp tài sản. Những tên còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng bất trắc. Cũng theo lời khai, đa phần khách mua dâm yêu cầu chúng đến tận nhà phục vụ, có nhiều khách còn yêu cầu quan hệ với hai "trai đẹp" cùng một lúc.

Để dụ các vị khách đồng tính giàu có, băng cướp gần như luôn sử dụng Thuận làm "chim mồi". Bởi Thuận trắng trẻo, gương mặt điển trai, là mẫu mà người đồng tính rất thích. Thuận kể, hắn mới cưới vợ chưa lâu, cô vợ đang mang bầu tháng thứ 3. Biết tin chồng mình bị bắt, vợ Thuận tất tả từ quê xuống Hà Nội. Sau khi nghe thông báo về tội trạng của chồng, người vợ sợ hãi đến mức nôn thốc nôn tháo.

Vợ hắn kể, Thuận đi làm ăn với bạn bè trên Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về. Mỗi lần về thăm nhà, hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường. Chị vợ không thể ngờ chồng mình lại có thể nhục nhã chấp nhận bán dâm cho người đồng tính, rồi còn cướp tài sản trắng trợn như thế.

Theo khai nhận của băng nhóm tại cơ quan điều tra, trong gần 3 tháng (từ tháng 6 đến cuối tháng 8), chúng đã gây ra 11 vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Các vụ việc đều không bị phát hiện vì nạn nhân ngại ngần, mặc cảm về giới tính nên không dám tố cáo đến cảnh sát. Theo thống kê của cơ quan điều tra, tổng số tiền và tài sản chúng cướp được lên tới gần 300 triệu đồng.

Trong số 12 vụ do nhóm cướp này gây ra, có một số vụ chúng cướp được khá nhiều tiền. Điển hình, khoảng đầu tháng 6, tại nhà riêng của một nạn nhân (ở khu chung cư Indochina đường Xuân Thủy, Cầu Giấy), sau khi Thuận quan hệ, đồng bọn xông vào cướp của nạn nhân một dây chuyền vàng trắng và 10 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng). Ngày 22/8, tại nhà riêng của một nạn nhân ở Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội), chúng cướp được số tiền 24 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi