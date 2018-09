Nỗi khổ của người đàn bà định đốt hàng xóm

Nhà sập, chồng chết, phải bồi thường nhà, lại bị gây khó dễ, bà Hoa nảy sinh ý định đốt hàng xóm rồi cùng chết.

TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử bị cáo Trần Thị Xuân Hoa (48 tuổi) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nga người hàng xóm sát vách với nhà bà tại hẻm 166, Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TP HCM. Trong lúc ngồi đợi HĐXX mở phiên tòa, bà Hoa ngồi thu mình trên băng ghế dài tay mân mê vạt áo như không muốn bận tâm đến những người đi lại xung quanh. Thỉnh thoảng bà sụt sùi.

Nhiều người đến dự phiên tòa tỏ vẻ ngạc nhiên khi người đàn bà có vẻ mặt phúc hậu lại bị đưa ra xét xử về hành vi tạt xăng đốt hàng xóm. Sự việc bắt nguồn từ hồi tháng 4/2010, bà Hoa thuê người xây nhà mới. Đến cuối tháng 6 năm đó, khi căn nhà xây được hơn hai tấm thì bị sập làm hư hỏng 5 căn nhà liền kề. Chồng chết, một mình bà đứng ra gánh vác công việc gia đình, và đền bù xây lại 4 căn nhà cho hàng xóm. Riêng chị Nga, không đồng ý để bà Hoa xây mà yêu cầu được trả bằng tiền mặt.

Bị cáo Hoa bị dẫn giải sau phiên xử trong ánh mắt thông cảm của nhiều người dự khán. Ảnh: Bình Nguyên.

Do không thỏa thuận được cách đền bù nên chị Nga đã khởi kiện ra tòa. TAND quận 8 sau đó đã tuyên buộc bà Hoa phải bồi thường cho chị Nga số tiền hơn 160 triệu đồng. Đến tháng 3/2013, tại cơ quan thi hành án, chị Nga đồng ý để cho bà Hoa xây lại nhà cho mình. Xây được một tuần, do chị Nga chưa xin được giấy phép xây dựng nên đội thanh tra xây dựng phường yêu cầu ngưng thi công. Lúc này, chị Nga lại thay đổi ý định yêu cầu bà Hoa bồi thường bằng tiền mặt.

Sáng 19/4/2013, thấy bà Hoa không bồi thường cho mình mà vẫn cho thợ đem vật liệu vào xây tiếp nên chị Nga đã khiếu nại lên UBND phường. Đội thanh tra xây dựng sau đó đã ngăn cản việc thi công dẫn đến hai người xảy ra xô xát. Trong lúc công an phường đến hòa giải, cả hai người tiếp tục cự cãi nên bị công an yêu cầu lên phường làm việc. Quá tức giận, bà Hoa nảy sinh ý định mua xăng về đốt hàng xóm rồi cùng chết.

Bà chạy đi mua 20 nghìn tiền xăng bỏ vào bình nhựa. Về đến đầu hẻm, thấy chị Nga đang đi ra, bà Hoa dừng xe lấy chai xăng đổ lên người mình một nửa. Phần còn lại bà tạt vào người chị Nga rồi chạy lại ôm chị Nga. Trong lúc thò tay rút chiếc hộp quẹt gas trong túi ra định châm lửa thì một người hàng xóm phát hiện giật lại.

Trả lời HĐXX về lý do nảy sinh ý định đốt chị Nga, bà Hoa cho biết “khi xây nhà thì chị Nga không phản ứng gì. Khi xây rồi thì mới nói không đồng ý. Nhà bị cáo cũng không xây lại được phải đi thuê chỗ ở mỗi tháng 5 triệu đồng nên bị cáo dồn nén bức xúc”, bà Hoa sụt sùi nói. Tuy nhiên, bà cho rằng chỉ nảy sinh ý định đốt chị Nga khoảng 5 - 10 phút, sau khi công an vào giải quyết mâu thuẫn chứ không có ý từ trước. Chiếc bật lửa gas trong túi áo của bà là do sáng hôm đó bà thắp nhang cho chồng rồi bỏ luôn vào.

Tuy chưa để lại thiệt hại nhưng bà Hoa đồng ý bồi thường cho chị Nga số tiền 20 triệu đồng tổn thất tinh thần theo yêu cầu của bị hại. Trước ngày mở phiên tòa, bà đã bồi thường trước cho người hàng xóm 5 triệu đồng.

Bào chữa cho bà Hoa luật sư cho rằng, từ người phụ nữ chỉ biết đến việc bếp núc, chăm sóc chồng con, nhưng từ ngày tai nạn sập nhà xảy ra, chồng chết bà phải trở thành trụ cột chính trong gia đình. Bà phải thay chồng lo việc nhà cửa, xây nhà bồi thường cho 5 người hàng xóm trong khi các con còn nhỏ. Gánh nặng gia đình đã khiến bà suy sụp và tìm đến cái chết để giải thoát nhưng không thành.

“Những gì xảy ra với bị cáo Hoa là vượt quá với sức chịu đựng của một người phụ nữ. Trong khi đó, việc giải quyết bồi thường nhà sập cho chị Nga kéo dài nhiều năm liền và bị hại thường xuyên thay đổi yêu cầu gây khó khăn cho bà”, vị luật sư nói và cho rằng, sự ức chế về tinh thần khiến bà không kiểm soát được hành vi của mình nên trong phút nông nổi đã có hành vi trái pháp luật nhưng rất may chưa có hậu quả xảy ra. Từ đó, luật sư mong tòa khoan hồng xem xét cho bị cáo mức hình phạt nhẹ nhất có thể.

Trong suốt thời gian luật sư bào chữa, bà Hoa chỉ ngồi khóc. Những ánh mắt thương cảm của nhiều người dự khán đổ đồn về phía bà. Trong khi đó, bị hại Nga vẫn tỏ ra bức xúc cho rằng mình không làm khó bà Hoa như luật sư nói mà do bà Hoa xây nhà không như mong muốn của bà.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hoa nguy hiểm nhưng chưa đạt, chưa có hậu quả nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả cho nạn nhân… nên HĐXX tuyên phạt 5 năm tù, mức án nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. “Mong bà ấy chấp hành tốt sớm trở về với con cái”, một số người hàng xóm khác cũng có mặt tại tòa chia sẻ và tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của bà Hoa.

Bình Nguyên