Nỗi day dứt của người cha giết con trai để cứu cháu

'Tự tay đánh chết núm ruột của mình, có lẽ so với tù tội thì bản án lương tâm mới thật sự khủng khiếp', ông Tân day dứt.

Nửa tháng trôi qua nhưng nhiều người thân vẫn bàng hoàng nhớ về đêm xảy ra án mạng. Trong ngôi nhà cấp bốn cũ nát, người đàn ông lỡ tay giết con trai nằm co ro trong góc nhà. Giọng thều thào, ông Tân bảo, ám ảnh tội lỗi khiến nỗi day dứt trong ông chưa bao giờ nguôi. “Tự tay đánh chết núm ruột của mình, có lẽ so với tù tội thì bản án lương tâm mới thật sự khủng khiếp hơn cả đối với bản thân tôi lúc này”, người cha tâm sự.

Người đàn ông xưa nay vốn được bà con chòm xóm nể trọng vì tính tình “hiền như cục đất” bỗng trở thành kẻ giết người mà nạn nhân không ai khác lại chính là con trai của mình. Thế nhưng, ông bảo lúc đó không còn cách nào khác. “Khi nó liên tục uy hiếp tính mạng cả gia đình, tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ nghĩ đánh nó sẽ giải thoát cho vợ và đứa cháu thơ dại nhưng không ngờ cú ra đòn của mình đã lỡ tay tước đoạt mạng sống của con”, người cha khốn khổ kể lại.

Vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) gần một tháng trước khiến nhiều người nhói lòng. Chiều 28/11, Nguyễn Đức Hải (23 tuổi) rời nhà đi ăn cưới một người bạn cùng xã. Khuya không thấy con về, ông Nguyễn Đức Tân (58 tuổi, bố đẻ Hải) nóng ruột nên lấy xe máy chạy đến nhà đám tìm con. Tới nơi, thấy Hải vẫn ngồi uống rượu với đám bạn, sợ đứa con ngỗ nghịch gây chuyện, người cha khuyên can con ra về nhưng Hải không nghe lời. Bất lực trước đứa con cứng đầu, ông Tân đành trở về một mình.

Nửa đêm Hải về nhà, dù bố mẹ đã đi ngủ nhưng anh ta vẫn gọi ông Tân dậy rồi buông lời mạt sát thậm tệ vì cho rằng cha làm xấu mặt mình ở chốn đông người. Nghĩ con uống rượu nên mất khả năng kiểm soát, ông Tân khuyên con ngủ sớm để sáng hôm sau đi làm. Tuy nhiên, Hải không nghe lời mà còn lấy một thanh gỗ lao vào đánh ông Tân.

Ông Tân day dứt khi đánh chết đứa con bất hiếu. Ảnh: Chân Nhân.

Thấy con ứng xử trái đạo lý, bà Trịnh Thị Tân (mẹ đẻ Hải) chạy ra can ngăn. Chẳng những không nghe, Hải còn đánh luôn mẹ mình khiến bà Tân bị sưng phù nề nhiều chỗ trên cơ thể. Nghe tiếng gào khóc, bà con lối xóm và anh em họ hàng chạy đến can ngăn. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, Hải tiếp tục cầm dao đuổi chém mấy người họ hàng. Trong cơn điên loạn, anh ta xông vào buồng túm cổ cháu Nguyễn Đức Long (4 tuổi, con của anh trai Hải) lôi ra ngoài để uy hiếp gia đình và dọa giết cả nhà.

Sợ con trai làm chuyện dại dột, ông Tân khuỵu người quỳ gối xin Hải tha cho cháu Long nhưng chẳng hề động lòng, anh ta một tay giữ chặt đứa trẻ thơ dại, tay còn lại kề dao vào cổ cháu bé. Mỗi khi cháu bé van xin lại bị người chú tát vào miệng.

Khoảng 2h sáng 29/11, Hải gần như mất tính người, anh ta vung dao chém vào đầu cháu Long. Đúng thời điểm đó, ông Tân phản ứng kịp thời, dùng thanh gỗ đang cầm trên tay đỡ nhát dao Hải đang bổ thẳng vào đầu cháu Long. Song do cú chém quá mạnh, mũi dao vẫn chích trúng đầu cháu bé khiến đứa trẻ phải khâu 7 mũi.

Tình thế nguy cấp, bà Tân lao tới cắn vào tay Hải giải thoát cho đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết dưới lưỡi dao. Không thể tiếp tục bình tĩnh và nhẫn nhục thêm, ông Tân dùng thanh gỗ làm đồ mộc đánh chết đứa con bất hiếu rồi tới cơ quan công an tự thú.

Nhớ về đứa con ngỗ nghịch, ông bà Tân lại rơm rớm nước mắt. Hải từng là niềm hy vọng sẽ mang lại sự vẻ vang, tự hào cho cha mẹ và những người thân khi thi đỗ vào Đại học KHXH&NV TP HCM. “Đẻ con ra nên hiểu rõ nó là đứa lười học, ham chơi hay đua đòi. Vậy nhưng khi tốt nghiệp THPT, nó thi đỗ vào đại học khiến cả gia đình mừng lắm, tưởng con đã tu chí học hành, phấn đấu thành người. Nhưng chứng nào tật ấy, mới học được nửa chừng thì Hải vướng vào tội trộm cắp tài sản của một tòa soạn báo nên bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 9 tháng tù giam”, người mẹ nhớ lại.

Tháng 3/2014, Hải được trả tự do. Anh trở về quê sinh sống cùng bố mẹ trong tình trạng lêu lổng. Khi có tiền, Hải đi bạt mạng, hết tiền lại về nhà “đẽo” bố mẹ, không đạt được mục đích thì dọa nạt, chửi bới.

Bà Tân kể: "Cách đây chưa lâu, Hải về xin tiền không được cũng lôi cháu Long ra uy hiếp vợ chồng tôi. Bảo toàn tính mạng cho cháu, vợ chồng tôi đành đưa tiền cho Hải vào TP HCM kiếm việc làm. Tuy nhiên, được ít bữa nó lại quay về trong tình trạng bị ai đó cắt mất hai bắp chân. Nó chết yên thân nhưng để lại sự giằng xé, đau đớn cho cha mẹ. Chính nó đã đẩy cha mình rơi vào vòng lao lý”, giọng người mẹ run run.

Người đàn bà cùng lúc chịu cảnh mất con còn chồng vướng vòng lao lý suốt ngày khóc nức nở mỗi khi có người đến hỏi thăm. Bà bảo, từ hôm trở về, ông Tân chỉ ở trong nhà dằn vặt bản thân. Mỗi lần nhìn di ảnh con ông lại bật khóc. “Tôi phải bám sát, động viên ông ấy thường xuyên vì lo sợ trong ân hận, day dứt, chồng nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột”, bà Tân cho hay.

Thắp nén nhang cắm lên bàn thờ con trai, đôi bàn tay gầy guộc, khô khốc run run quệt nước mắt, những giọt nước mắt lại chảy ra từ trũng mắt sâu hoắm của ông Tân. “Nếu tôi không đánh chết nó, có lẽ cũng có ngày nó sẽ sát hại gia đình hoặc thành gánh nặng cho xã hội”, ông Tân giãi bày.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, sau quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, lời khai nghi can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh truy tố ông Tân từ giết người sang tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Hiện ông Tân được tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Phía gia đình, bà Trịnh Thị Tân đã có đơn gửi công an tỉnh và các cơ quan chức năng xin được giảm tội cho bị can Nguyễn Đức Tân. Trong lá đơn, ngoài chữ ký của gia đình còn có rất nhiều chữ ký của người dân ở thôn 6, xã Vĩnh Thành.

Chân Nhân