Những vụ hiếp dâm kỳ cục

Có những vụ án hiếp dâm mà cả hung thủ lẫn nạn nhân đều ngờ nghệch một cách kỳ lạ.

Một đêm tháng 7/2011, chị Phương (tỉnh Bình Định) đang ngủ trong nhà thì bị chàng trai hàng xóm là Nguyễn Duy Nghiêm (22 tuổi) xông vào nhà làm nhục. Vào cuộc điều tra, nhà chức trách phát hiện người phụ nữ này 3 lần đưa bao cao su cho kẻ cưỡng hiếp mình. Cáo trạng khi xét xử Nghiêm viết rõ điều này. Chị Phương lý giải trong tình huống nguy cấp, một mình không thể làm được gì nên phải đưa bao cao su để tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt nữa là sự việc bị tố giác tới chính quyền khi chị tới nhà Nghiêm thương lượng nhưng thất bại.

Trong một vụ án khác, Võ Văn Hải (24 tuổi, Đà Nẵng) đột nhập nhà dân trộm tài sản. Thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải chui vào chăn ôm định giở trò đồi bại. Do ở chung phòng với bạn, chủ nhà nghĩ bạn đi làm về làm về khuya nên trong lúc mơ màng đã kéo chăn ngủ tiếp. Còn Hải thấy nạn nhân nằm im nên tiếp tục lấn tới... Chủ nhà sau đó phát hiện người lạ đã vùng dậy hô to. Hải bị người dân và công an phường bắt ngay sau đó.

Gần đây, thường xuyên xảy ra sự việc các ông chồng nhậu nhẹt, rước nhầm "yêu râu xanh" về nhà làm hại vợ. Lý Văn Ton (27 tuổi) đi làm thuê tại xã EaMđróh, huyện CưM'gar (tỉnh Đăk Lăk) đến nhà người bạn tên Hùng ăn nhậu rồi ngủ lại ngoài phòng khách. Giữa đêm Ton dậy đi vệ sinh rồi chui lên giường nằm cạnh vợ anh Hùng... Thấy nữ chủ nhà không phản ứng, Ton đã quan hệ tình dục. Bị Ton bất ngờ cắn vào má, người phụ nữ đau quá nên dùng tay đẩy gã ngã xuống nền nhà và dậy bật điện. Nhận ra bạn nhậu của chồng, chị vội mặc quần lại rồi túm cổ áo tên “trộm tình” lôi ra phòng khách gọi chồng dậy. Sau đó, hai vợ chồng trình báo sự việc lên công an địa phương.

Tương tự, Trần Văn Thanh (24 tuổi) đến nhà vợ chồng chị Nguyệt (20 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh, TP HCM) ăn nhậu. Sau cuộc vui, ông chủ nhà ngủ say không biết gì. Lợi dụng lúc này, Thanh dùng vũ lực cưỡng bức chị Nguyệt mặc nạn nhân chống cự, kêu cứu. Sáng ra, chị chạy đến công an trình báo để bắt "yêu râu xanh" khi tên này vẫn còn đang say giấc nồng tại nhà chị.

Một kẻ "trộm tình" khác là Nguyễn Văn Trắng (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Trắng nảy sinh tình cảm với bé gái tuổi dậy thì tên Minh. Một đêm, Trắng không cách gì ngủ được liền sang nhà Minh dù biết cô ngủ chung giường với bố. Đến rạng sáng hôm sau, khi chợt tỉnh giấc, cha cô gái bàng hoàng phát hiện đôi trẻ đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành ngay cạnh mình. Trắng đi tù vì tội Giao cấu với trẻ em.

Quanh năm ốm đau, đi nhiều bệnh viện chữa mãi không khỏi, chị Loan (18 tuổi, ở thị xã Hà Tĩnh) tìm đến nhà thầy bói Trần Hữu Lượng, 36 tuổi bắt bệnh theo sự mách bảo của nhiều người. Ông thầy phán một câu xanh rờn rằng cô mắc bệnh phong long, phải ăn máu và huyết nếu không chữa sẽ bị điên rồi cho 2 cây nhang và một vài vị thuốc lá cây nói về sắc uống và xông sẽ khỏi. Ba ngày sau, Loan tái khám thầy lại phán: “Bệnh sợ hơn lần trước, không chữa ngay sẽ chết”. “Thầy” đưa Loan ra khu vực nghĩa địa với lý do bắt ma phải tới những nơi này. Khi chỉ còn hai người giữa cánh đồng và những ngôi mộ, “thầy” bảo cô gái 18 tuổi cởi hết đồ ra để lấy tiền âm phủ đốt và xông nhang cho bay lên người để đuổi tà ma. Cô gái làm theo không chút do dự... Ngay đêm đó hành vi lợi dụng cúng bói trừ tà ma để thực hiện hành vi hiếp dâm của thầy bói Lượng bị phát giác.

* Tên nạn nhân đã thay đổi