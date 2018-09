Những vụ án tàn bạo vì ảo giác ma túy đá

Trong trạng thái mệ sảng, thấy bạn gái hiện hình là quỷ dữ, người thân hóa ma hoặc bị mọi người đuổi giết khiến người sử dụng hàng đá gây ra những vụ chém giết tàn bạo.

Ngày 4/1, công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang làm rõ hành vi gây án tàn bạo khi cắt chân chị ruột đang nằm viện của nghi can Trần Tuấn Khương (43 tuổi). Nạn nhân là chị Trần Thanh Dung (51 tuổi).

Do từng mổ vì khối u ở não viện khác, bà Dung đã đến bện viện Saint Paul để theo dõi một số vấn đề sau phẫu thuật. Bà được sắp xếp nằm tạu Khoa phẫu thuật thần kinh. Đến rạng sáng 2/1, một y tá đi qua phát hiện bệnh nhân nữ kêu gào đau đớn, phía cuối giường cậu em em trai ra sức dùng dao hoa quả cứa đứt một đoạn chân.

Bệnh viện nơi Khương cắt chân của chị ruột. Ảnh: N.P.

Phát hiện có người đến, Khương vung dao đe dọa không cho mọi người lại gần. Các nhân viên bệnh viện sau đó đã khống chế được tên này đồng thời tích cực cấp cứu cho bà Dung. Nhiều nhân chứng cho hay, ngày thường hung thủ chăm lo cho chị gái rất tốt. Trước khi gây án, các y tá còn thấy hắn ngồi bóp chân cho chị gái.

Khương được cảnh sát kiểm tra và dương tính với ma túy. Tên này khai nhận lúc bóp chân thì nghe chị này bảo bị ma nhập vào người. Nghe lời chị hắn lấy dao gọt hoa quả cắt chân để con ma theo đường máu chảy mà ra ngoài. Trong lúc thực hiện hành vi nhẫn tâm này Khương cho biết mình “không ý thức được gì”.

Trước đó, một vụ giết người man rợ tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội). Hung thủ là Nguyễn Hữu Chính (35 tuổi, Hưng Yên) cũng được cho rằng là một kẻ “ngáo đá”.

Chính có vợ và 2 con nhưng đã ly dị. Với ngoại hình điển trai, giọng hát hay và có tài ăn nói, người này rời quê vào Hà Nội kiếm sống băng nghề ca sĩ, MC ở các nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê, hội chợ... Từ tháng 4/2012, hắn đến thuê một phòng trọ của căn biệt thự nằm trong ngõ số 68 Nguyễn Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy).

Nam ca sĩ phòng trà Nguyễn Hữu Chính. Ảnh: S.D.

Cuộc sống phóng túng của Chính được thể hiện khi trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên dắt nhiều bạn gái về để ngủ qua đêm trong đó có chị Tuyết (29 tuổi).

Đêm 13/12/2013, Chính cùng chị Tuyết ở lại trong phòng trọ với nhau. Trong cơn phê ma tuý, nam ca sĩ nghiệp dư thấy cô bạn gái là một con trăn to lớn, có chiếc lưỡi dài muốn ăn thịt mình nên ra sức chống trả. Hắn dùng móc treo quần áo đánh người tình, đâm dao và cầm cả ghế gỗ phang gây ra cái chết cho người phụ nữ vừa ân ái với mình.

Sáng hôm sau, người quản lý biệt thự đi qua thấy cô gái nằm chết lõa thể trên giường, người có rất nhiều vết đâm chém. Nam ca sĩ nghiệp dư được phát hiện ngồi co ro ở nhà vệ sinh, vẻ mặt tỏ vẻ sợ hãi. Thấy có người, thanh niên này định bỏ đi nhưng bị giữ lại và sau đó bị công an bắt. Khai với cán bộ điều tra, với vẻ mặt bơ phờ, tím tái, Chính cho hay mình vừa giết một con trăn rất to vì nó tấn công định ăn thịt hắn.

Vừa qua, TAND Tỉnh Đồng Nai cũng vừa tuyên án tử hình đối với Phan Văn Mạnh (25 tuổi) về tội danh Giết người. Nam thanh niên trong cơn phê ma túy chém người thân và cầm dao sát hại 2 bé gái hàng xóm.

Trong thời gian chờ quyết định đưa vào trung tâm cai nghiện, sáng 16/9/2012, Mạnh sang nhà bạn chơi. Tại đây, hắn được bạn bè rủ rê cùng phê ma túy. Say thuốc, nam thanh niên chạy về nhà nhờ mẹ và chị gái trói mình lại vì sợ làm chuyện bậy vì thấy nhiều ảo giác.

Tuy nhiên, vì sợ con trai tự vẫn, mẹ và chị Mạnh chỉ dùng nước lạnh lau và tạt vào người cậu này để tỉnh táo. Khi cơn say lên, thanh niên này bất ngờ vùng dậy lấy dao chặt đá chém chị mình, người mẹ ra can cũng lãnh nhiều nhát dao vào đầu, cổ.

Sau khi gây thương tích cho mẹ, chị gái, Mạnh lao ra đường chém 2 vợ chồng chở con đi xe máy ngang qua. Nhiều người dân lao vào ôm, tước dao tên này nhưng hắn vùng chạy chụp được cây cuốc bên đường rồi xông vào nhà hàng xóm.

Vào trong, Mạnh điên cuồng tấn công bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi), cháu Phan Duy Cường (7 tuổi) và 2 bé gái sinh đôi được một tuổi. Nhiều người dân lại đuổi theo bắt trói tên này nhưng hậu quả tên này gây ra làm 2 bé gái tử vong, 6 người khác bị thương. Với hành vi mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này, Mạnh đã phải chịu phạt bản án cao nhất.

Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.D

Hay một trường hợp khác là Lê Đức Quyền (25 tuổi), chiều 12/9/2013, sau khi phê ma túy tên này cầm 2 con dao đi lang thang. Đến trước trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa trên đường Nguyễn Văn Đừng (phường 6, quận 5), tên này phát hiện bé gái 8 tuổi đang đứng đợi cha đón về.

Kẻ này không nói năng mà xông đến, hai tay 2 dao đâm chém bé gái nhiều nhát rồi bỏ chạy. Cô bé được đưa đi cấp cứu với nhiều vết đâm chém ở đầu, tay, chân, đứt gân tay trái nhưng may mắn không chết. Cảnh sát đã bắt được tên này sau đó. Hắn cho biết có sử dụng ma túy đá và “không biết mình đã gây ra tội gì”. Cảnh sát đã khởi tố tên này về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo một cán bộ công an TP HCM, thì tổng kết trong năm qua cho thấy đã có nhiều vụ Cố ý gây thương tích mà hung thủ gây án có biểu hiện rối loạn thần kinh. Khi lấy lời khai, các nghi can này khai nhận khi sử dụng ma túy, họ thấy được những điều không tưởng như ma quỷ, có người đuổi giết…

Thực tế khi qua điều tra, một số người ngày thường hiền lành, chưa từng có tiền án và đặc biệt động cơ gây án thì không rõ ràng. Hung thủ chỉ bị rối loạn thần kinh tức thời sau khi gây ra vụ việc thì lại tỉnh táo.

“Các trường hợp này được xem là nguyên nhân phạm tội để phòng tránh chứ không được xem xét giảm nhẹ về mặt tội danh”, cán bộ này cho biết thêm.

Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.