Những tên cướp, hiếp dâm bị bắt từ chân dung phác hoạ

Tướng cướp khét tiếng Dũng "Chim Xanh" dùng hàng nóng từng gây ra hàng chục vụ cướp đã sa lưới từ bức phác hoạ chân dung.

Ảnh phác họa và chân dung thật của Dũng "Chim Xanh". Ảnh: C.A

Thời điểm năm 2000 – 2001, trên các tuyến đường quốc lộ dọc các tỉnh miền Đông Nam bộ như TP HCM, Đồng Nai… xảy ra hàng loạt vụ cướp. Ngoài những nạn nhân đi riêng lẻ, nhiều tài xế xe tải qua tuyến đường này đã bị nhóm cướp đi xe máy chặn đầu. Bọn chúng xả súng bắn bể kính xe rồi khống chế cướp tài sản. Nhiều người chống cự đã bị chúng bắn trọng thương. Trong đó có vụ trên đường đi cướp, băng này bắt một bé gái 15 tuổi chở vào rừng thay nhau hãm hiếp.

Băng nhóm này ra tay hung tợn và gây án liên tục. Có lúc chỉ trong một đêm đã gây ra liên tiếp nhiều vụ gây hoang mang cho người dân phải ra đường vào ban đêm và là nỗi kinh hoàng của cánh tài xế đường dài.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã lập chuyên án để truy bắt băng nhóm này. Tuy nhiên, thời điểm gây án toàn vào ban đêm, thủ đoạn ra tay quyết liệt khiến nhiều nạn nhân sợ hãi không thể nhớ rõ hình dáng những tên này. Nhưng một vài người cho biết trong đó một tên ra vẻ như kẻ cầm đầu. Việc nhận diện tên cướp này rất quan trọng nên Bộ Công an đã mời họa sĩ Nguyễn Tấn Thành hỗ trợ phá án.

Tiếp xúc hàng chục nạn nhân để phác họa chân dung tên tướng cướp với một số nhân dạng: ngoại hình cao, gò má hóp, tóc dài…. Sửa đi sửa lại nhiều lần theo lời khai của bị hại, cuối cùng chân dung tên cướp đã được tái hiện trên trang giấy qua những nét bút chì. Nhiều người khác đã xác định tấm ảnh rất giống với kẻ dùng súng cướp tài sản của mình.

Qua bức phác họa có độ phù hợp gần 90%, cảnh sát bắt đầu sàng lọc với nhiều nghi can và cuối cùng xác định hắn chính là Nguyễn Chí Dũng (sinh năm 1966). Tên này có nhiều tiền án về tội Cướp tài sản và có sử dụng súng. Hắn vốn là một võ sư từng đóng thế nhiều vai diễn trong các phim võ thuật.

Tên tướng cướp được nhiều đàn em đặt biệt danh Dũng “Chim Xanh” bởi ra tay rất gọn, ứng phó nhanh như một con chim ưng. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện tướng cướp cùng vợ con đang ở quận Gò Vấp. Tháng 10/2001, hàng chục trinh sát hình sự đã bao vây bắt được Dũng. Trong phiên tòa diễn ra sau đó, Dũng và một đàn em thân tín bị tuyên án tử hình.

Chân dung phác họa nghi can và ngoài đời. Ảnh: C.A

Trước đó, năm 1999, một chuyên án khác mà cảnh sát cũng bắt được tên cướp "yêu râu xanh" nhờ tài năng phác hoạ của hoạ sĩ Thành.

Theo nội dung vụ án, những năm 1998 – 1999, địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tài liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Những vụ án này có thủ đoạn tương tự khi một người đàn ông bất ngờ đột nhập vào nhà các nạn nhân lúc rạng sáng. Sau đó tên này dùng hung khí khống chế nữ gia chủ để hãm hiếp rồi tẩu thoát cùng tài sản của họ.

Xác định đây là tên tội phạm nguy hiểm, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án khám phá. Họa sĩ Thành cũng được tham gia nhiệm vụ. Việc cấp thiết lúc này phải phác họa được chân dung nghi can để lên kế hoạch truy bắt.

Tuy nhiên, thời điểm tên này gây án trời rất tối cộng với tâm trí nạn nhân hoảng loạn nên việc nhận diện hắn là rất khó khăn. Mỗi người chỉ nhớ được một đặc điểm nhưng "gom" lại thì vẻ ngoài của hắn được mô tả là khoảng 30 – 40 tuổi, cao gần 1m7, gương mặt gầy, nhọn, má hóp, tóc dài chấm vai… Từ những đặc điểm “mang máng” của nhiều bị hại, họa sĩ Thành từng nét phác họa được khuôn mặt tên cướp “râu xanh”. Sau khi chỉnh sửa theo nhiều nhận xét của các bị hại, dần dần chân dung tên cướp hiện ra và họ khẳng định rất giống với kẻ đã hãm hại mình.

Căn cứ hồ sơ, cảnh sát xác định nghi can có thể là Phó Văn Chính (sinh năm 1963, tạm trú Đồng Nai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án khoanh vùng địa bàn 2 huyện Long Thành và Tân Thành (tỉnh Đồng Nai) là nơi có thể tên này tiếp tục gây án. Hàng chục trinh sát hình hình sự, CSGT, công an địa phương, dân quân…đã giăng lưới suốt ngày đêm để bằng được kẻ cướp nguy hiểm này.

Đến rạng sáng 30/9/1999, cảnh sát tuần tra giao thông phát hiện một người đàn ông tóc dài chạy xe đạp vào khu vực khả nghi liền yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tên này sau đó vứt xe tháo chạy vào rừng chàm. Nhiều trinh sát lùng sục thì tóm được Chính khi hắn đang ẩn nấp bên trong những tán cây. Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, cuối cùng Chính đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chân dung phác hoạ nghi can bắt cóc và Trâm khi bị bắt. Ảnh: N.S

Cũng sa lưới vì chân dung bị hoạ sĩ phác hoạ giống đến 90% vẻ mặt ngoài đời, mới đây, Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) đã bị Công an quận 7, TP HCM, bắt giam vì đã bắt cóc bé trai sơ sinh một ngày tuổi.

Chiều 8/1, chị Nguyễn Thị Minh Tâm vừa sinh con trai nặng 3,2 kg tại Bệnh viện quận 7 thì một cô gái trẻ tiếp cận. Cô ta cho biết đang đưa chị dâu đi sinh, mệt quá nên nằm ngủ nhờ giường bên cạnh vì phòng chị đông quá.

Đến sáng hôm sau, nhân lúc chồng chị Tâm mang đồ về giặt và sản phụ này vào nhà vệ sinh, cô này ẵm bé trai 1 ngày tuổi bỏ trốn. Trên đường, “mẹ mìn” này thay đổi 5 chặng đường lắt léo dài gần 30 km để cắt đuôi cơ quan điều tra.

Công an quận 7 vào cuộc điều tra và đã nhờ họa sĩ Phan Vũ Linh phác họa chân dung nghi can theo miêu tả của các nhân chứng và nạn nhân. Chỉ trong khoảng nửa giờ, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đeo kính, cao khoảng 1m5, tóc chải ngược ra sau, đôi mắt to 2 mí... đã được anh Linh phác hoạ. Nhìn vào, những người từng gặp cô ta khẳng định "giống quá".

Theo Công an quận 7, sau khi tấm phác họa nghi can bắt cóc được đăng tải, cơ quan điều tra đã nhận được rất nhiều tin báo. Trong đó, một phụ nữ gọi đến cho rằng từng gặp một cô gái có nhân dạng tương tự trong bệnh viện Từ Dũ và nhờ tìm giúp đứa con nuôi. Sáng 10/1, bà này nhận được điện thoại của cô gái báo "có hàng" nhưng do thông tin vụ bắt cóc được báo chí đăng tải nên bà nghi ngờ cô ta là "mẹ mìn" nên đã từ chối giao dịch.

Ngoài ra, một người khác cũng gọi cho cảnh sát, khẳng định nghi can là con dâu một gia đình ở huyện Bình Chánh. Cô này cũng vừa "sinh" một bé trai. Nhận được thông tin, cảnh sát xác minh và phát hiện cô này là Trâm đang ở nhà chồng tại ấp 1, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Nhiều trinh sát được triển khai bao vây, đề nghị người nhà hợp tác khuyên nghi can đầu thú.

Sáng 13/1, Trâm gọi điện đầu thú và đứa bé sơ sinh được giải thoát an toàn. Ghi nhận công sức của họa sĩ Linh, cơ quan chức năng đã tặng bằng khen và số tiền 5 triệu đồng cho anh.

Kiến Tường