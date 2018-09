Những cái chết oan nghiệt dưới tay người tình của mẹ

Là nạn nhân của những cuộc tình chắp vá, vụng trộm, nhiều đứa con đã chết oan uổng dưới tay người tình của mẹ sau những trận cãi vã.

Chỉ trong một ngày 2/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa ra phúc xử tới 3 vụ án giết người mà hung thủ đều là những gã chồng hờ và bị hại là con riêng của người tình. Những kẻ thủ ác gây ra bao đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân không chỉ bị dư luận lên án mà còn phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình.

Trong đó, cái chết của Hiền - cô gái xinh xắn đang tuổi đôi mươi ở huyện Củ Chi, TP HCM khiến nhiều người dự khán xót xa. Cô đã trở thành nạn nhân của mối tình vụng trộm giữa người mẹ với gã trai trẻ kém hàng chục tuổi. Chỉ vì không muốn chuyển lời nhắn của gã nhân tình trẻ đến người mẹ mà Hiền đã bị anh ta ra tay sát hại dã man.

Đeo cặp kính cận, dáng người to cao vạm vỡ, bị cáo Trần Đại Quang (25 tuổi) trình bày trước tòa, từ năm 2012, anh ta quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Như (mẹ của Hiền). Dù lớn hơn anh ta 25 tuổi, nhưng bà Như là một người phụ nữ có nhan sắc mặn mà khiến chàng thanh niên này "phải lòng". Sau một thời gian qua lại, bà Như muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nhưng gã thanh niên nhất định không chịu.

Với hành vi phạm tội quá dã man, bị cáo Quang đã phải nhận mức án cao nhất. Ảnh: Bình Nguyên.

Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp người tình nhưng bà này né tránh và cho biết đang bận đi công chuyện. Nghĩ bà Như cố tình không muốn gặp mình, anh ta chạy xe xuống tận nhà bà tại huyện Củ Chi. Đến nơi, Quang thấy bà Như đi vắng chỉ có Hiền ở nhà nên nhờ nhắn với mẹ rằng "có Quang đến tìm". Biết gã thanh niên đeo bám mẹ mình nên Hiền nói "ông không biết xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài".

Lúc này, anh ta nổi cơn tức giận tát vào mặt cô gái rồi đè xuống nệm trong phòng ngủ bóp cổ cho đến khi bất tỉnh thì kéo vào nhà vệ sinh... Kẻ thủ ác sau đó còn đun nước sôi đổ vào miệng Hiền. Biết nạn nhân đã chết, anh ta dựng hiện trường giả, lấy kéo cắt rách váy. Hắn định lấy đồ trong nhà người tình thay chiếc quần dính máu để tẩu thoát thì người bạn trai của Hiền đến tìm.

Thấy vậy, Quang nói Hiền không có nhà rồi khóa trái cửa cố thủ bên trong. Nghi ngờ, anh này dọa sẽ gọi công an thì Quang mới mở cửa. Lợi dụng lúc bạn trai Hiền đi vào nhà, kẻ sát nhân bỏ trốn.

Cuối năm ngoái, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Quang mức án tử hình về tội Giết người. Tỏ ra ăn năn, Hắn làm đơn kháng cáo xin tòa cho cơ hội được sống "vì tuổi đời còn trẻ". Tuy nhiên, sau khi xem xét yêu cầu của Quang, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM nhận định, hành vi của bị cáo là rất dã man, côn đồ, giết người đến cùng, cần phải trừng trị nghiêm khắc nên đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của anh ta, tuyên y án tử hình.

Chỉ vì nghi ngờ người tình có người đàn ông khác, Hùng đã giết hại con riêng của chị này. Ảnh: Bình Nguyên.

Cũng trong ngày 2/2, Tòa Tối cao đã giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Đỗ Quốc Hùng (33 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi giết hại cô con gái riêng của người tình. Hùng chung sống như vợ chồng với chị Nga đã nhiều năm. Đến năm 2013, do nghi ngờ người tình có người đàn ông khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 16/7/2013, Hùng và người tình lại xảy ra cự cãi. Thấy vậy, cháu Linh (17 tuổi) con gái riêng của chị Nga đã lên tiếng bênh vực mẹ. Đến rạng sáng hôm sau, anh ta nghĩ lại chuyện cũ, trong cơn ghen tức đã lấy dao đâm cháu Linh một nhát chí mạng khi hai mẹ con chị Nga đang ngủ say. Định ra tay giết luôn người tình trước khi tự sát nhưng chị này đã xin Hùng tha chết. Do vết thương quá nặng, cháu Linh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hồi tháng 10/2014, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm tuyên phạt Hùng tù chung thân về tội Giết người. Từng có ý định tự tử, nhưng khi bị kết án chung thân, Hùng cho rằng mức án này "quá nặng" với mình nên làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. "Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã rất hối hận về việc làm của mình mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo sớm được chở về với gia đình.", Hùng nói rồi quay xuống dưới khán phòng tìm người thân nhưng không có ai đến dự tòa.

Cho rằng, hành vi của Hùng đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ tính răn đe nên Tòa phúc thẩm Tối cao đã bác yêu cầu của anh ta.

Vẻ hom hem, ông Bùi Văn Hắng (71 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn phải hầu tòa và trả gía cho tội lỗi của mình khi ra tay sát hại con trai của người tình. Vợ mất, năm 2006 ông đến sống như vợ chồng với bà Mùi (58 tuổi) ở thị xã Hồng Ngự. Do không được anh Cương (29 tuổi) con trai đồng ý cho ông Hắng tiếp tục chung sống nên bà Mùi đã chia tay lão nông. Đến tháng 8/2013 ông ta chuyển về chung sống với con ruột và thỉnh thoảng vẫn qua nhà bà Mùi nhưng bị anh Cường xua đuổi. Ấm ức,đêm 14/2/2014, ông mua 5.000 đồng xăng bỏ vào chai nhựa sau đó lẻn đến nhà anh Cường tạt xăng lên giường ngủ rồi đốt. Tuy may mắn thoát chết vì được người mẹ và hàng xóm phát hiện đến dập lửa, nhưng anh Cường đã bị thương tích và bỏng 73%, cơ thể bị co rút nên không thể đi lại.

Tội ác của ông Hắng đã bị trả giá bằng bản án 14 năm tù giam của TAND tỉnh Đồng Tháp. Lấy lý do nhà nghèo nên ông cho biết không thể bồi thường số tiền thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, ông vẫn một mực xin tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Cho rằng, mức án tòa sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng, nên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao cũng đã bác yêu cầu của bị cáo Hắng.

Mới xảy ra cách đây không lâu, cái chết của cháu Hòa (3 tuổi) dưới tay người tình của mẹ ở TP Hải Dương hồi tháng trước cũng khiến dư luận phẫn nộ. Nghi can trong vụ án được xác định là Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, quê Hưng Yên).

Theo lời khai của Nghĩa với cơ quan chức năng, anh ta và chị Lành chung sống với nhau như vợ chồng tại khu phòng trọ ở phường Quang Trung, TP Hải Dương. Sáng 6/1, chị Lành đi làm để cháu Hòa ở nhà với người tình. Chỉ vì tức giận khi cậu con riêng của người tình quấy khóc, Nghĩa đã liên tiếp tát vào mặt cháu bé.

Khúc sông nơi được cho là Nghĩa đã phi tang xác con trai của người tình.

Với bản tính côn đồ, anh ta tiếp tục dùng tay bóp cổ cháu Hòa đến khi chết ngạt. Để che giấu tội ác của mình, hắn ra chợ gần nhà mua túi nilon và một chiếc bao tải về rồi phi tang xác cháu bé xuống sông Thái Bình.

Chiều cùng ngày, vẫn không thấy con đâu, chị Lành lo lắng hỏi người tình nhưng gã vẫn vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hắn buộc phải thú nhận với chị Lành hành vi tàn độc của mình. Vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Hàng loạt những vụ án tương tự khác liên tiếp xảy ra trong thời gian qua cũng là lời cảnh giác cho những cuộc tình chắp vá và không hôn thú.

Bình Nguyên

*Tên bị hại và người thân đã được thay đổi