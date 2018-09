Nhốt vợ trong ki ốt rồi phóng hoả

Phát sinh mâu thuẫn, Sơn chốt cửa ngoài nhốt vợ và mẹ chị này rồi tưới xăng phóng hỏa.

Ngày 26/2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Ngô Công Sơn (36 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, Sơn và vợ là chị Thu (29 tuổi, quê Vĩnh Long) buôn bán tại một ki ốt thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Thời gian gần đây vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 0h10 ngày 23/2 (mùng 4 tết Ất Mùi), Sơn khóa cửa ngoài nhốt chị Thu và mẹ vợ trong ki ốt rồi tưới xăng phóng hỏa. Mẹ con chị Thu không thoát được ra ngoài nên ra sức kêu cứu, lấy nước có sẵn trong ki ốt chữa cháy. Một số người dân xung quanh phát hiện sự việc đã hỗ trợ dập lửa, chủ ki ốt lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, cứu mẹ con chị Thu thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, Công an thị xã Dĩ An thu giữ chiếc ghế nhựa và tờ 50.000 đồng bị cháy. Sơn bỏ trốn nhưng sau đó đến công an đầu thú.

Nguyệt Triều

*Tên người vợ đã được thay đổi.