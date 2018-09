Nhóm móc túi hàng chục triệu đồng mỗi ngày bị bắt

Thy cùng đồng bọn phân công nhau mỗi tên một việc, rồi trà trộn vào các bệnh viện để móc túi bệnh nhân. Mỗi ngày cả nhóm ăn cắp hàng chục triệu đồng.

Ngày 9/1, Công an quận 4 (TP HCM) tạm giữ hình sự 11 nghi can trong băng móc túi do Võ Thị Mai Thy (41 tuổi) cầm đầu.

Thy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin Thy và nhóm người có biểu hiện nghi vấn, thường tụ tập dưới chân cầu Calmet (quận 4) để chia tiền và điện thoại. Theo dõi và xác minh, các trinh sát phát hiện những người này thuộc băng móc túi chuyên nghiệp.

Chiều 8/1, khi Thy cùng cả nhóm đang chia chác thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ, thu hàng chục triệu đồng, nhiều điện thoại, giấy tờ... nghi là tài sản phi pháp.

Nhóm nghi can móc túi. Ảnh: Kiến Tường.

Khai với cơ quan điều tra, Thy thừa nhận các thành viên trong nhóm từ khắp các tình miền Tây lên Sài Gòn “làm ăn”. Hàng ngày họ lang thang khắp các bệnh viện TP HCM, len lỏi vào chỗ đông để móc túi bệnh nhân và gia đình người bệnh.

Mỗi người trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Khi kéo nhau đến bệnh viện, vài người sẽ đứng cảnh giới canh chừng bảo vệ, công an và cũng để "tăm tia" các con mồi. Nhóm còn lại sẽ trà trộn, đeo bám người có tài sản để thừa cơ hội móc túi, rạch giỏ xách.

Khi lấy được tài sản, chúng sẽ chuyền ngay cho đồng bọn khác để lỡ có bị phát hiện thì chối bay chối biến. Còn nếu bị truy đuổi, vài thành viên khác trong băng nhóm sẽ xông ra “cản địa”, thậm chí hành hung để tên trộm chạy ra xe ôm chuẩn bị trước, tẩu thoát.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Kiến Tường.

Thy cho biết, tài sản lấy được cả bọn tập hợp lại rồi chia đều cho nhau. Trung bình mỗi ngày cả băng trộm được hàng chục triệu đồng. Chỉ riêng trong ngày 8/1, một mình Thy đã móc 2 điện thoại và 18 triệu đồng. Khi cả nhóm tụ tập dưới chân cầu Calmet để chia chác thì bị cảnh sát bắt.

Công an quận 4 tiếp tục điều tra, truy bắt những kẻ có liên quan.

Kiến Tường