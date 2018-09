Nhóm giang hồ đốt ôtô chở giám đốc để bịt đầu mối

Khi Lộc mở cửa sau, đâm bà Chiến trọng thương thì Huy tạt xăng đốt ôtô nhằm thiêu chết nạn nhân, bịt đầu mối và xoá dấu vết.

Ôtô 7 chỗ chở giám đốc bị nhóm giang hồ phóng hỏa cháy rụi. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 19/10, Công an Hậu Giang bàn giao vụ án đốt ôtô làm chết giám đốc công ty chế biến thức ăn thủy sản (ở huyện Bình Chánh, TP HCM) cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thụ lý điều tra.

Đại tá Đặng Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hậu Giang - cho biết nguyên nhân vụ án do Trần Kiều Trang (46 tuổi) bực tức việc cha ruột là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc công ty) ít quan tâm đến vợ con và có nhiều biểu hiện ưu ái, thân mật trên mức tình cảm với người con gái nuôi, bà Võ Thị Chiến (45 tuổi).

Đặc biệt, ông Ri ngày càng có nhiều biểu hiện dịch chuyển quyền quản lý tài sản, điều hành công ty cho bà Chiến. Từ đó Trang thù tức và tìm cách "xử" bà Chiến.

Sáu tháng trước, thông qua Cai Văn Chung (35 tuổi, tài xế của ông Ri), Trang gặp Nguyễn Thị The (56 tuổi) và Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) nhờ đánh dằn mặt bà Chiến với giá 220 triệu đồng và thanh toán trước. Tài xế Chung cũng đồng ý làm "nội gián".

Trần Kiều Trang (46 tuổi) - con gái nạn nhân, chủ mưu vụ án. Ảnh: Kiến Tường.

Gần đây, thấy nhóm The chưa thực hiện hợp đồng, Trang liên tục hối thúc. The nhờ Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi) - hai gã giang hồ vừa mãn hạn tù. Huy đã nhận của The 30 triệu đồng.

Chiều 4/10, tài xế Chung "bắn tin" cho nhóm giang hồ biết sẽ chở bà Chiến đi Kiên Giang trả lương công nhân tại cơ sở ở TP Rạch Giá. Ôtô chạy theo Quốc lộ 61C - tuyến đường ban đêm rất vắng. The cùng Toàn chạy xe máy bám theo, đồng thời chỉ đạo Huy, Lộc từ Bến Tre sang Cần Thơ chờ phối hợp thực hiện kế hoạch.

"Quá trình điều tra cho thấy, Huy và Lộc chặn được ôtô 7 chỗ do tài xế Chung chủ động dừng lại. Tài xế cũng chủ động thoát ra ngoài khi vụ việc xảy ra nên bị bỏng nhẹ", thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - nói.

Lộc mở cửa sau và trực tiếp đâm bà Chiến hai nhát. Để xoá dấu vết, bịt đầu mối, Huy tạt xăng vào ôtô, châm lửa đốt. "Việc các nạn nhân thoát ra ngoài ôtô là ngoài ý muốn của Huy", thiếu tướng Tiến nói.

Ông Ri tử vong sau một tuần nằm viện, còn bà Chiến vẫn đang được chữa trị.

13 ngày phá án, bắt 6 nghi can

Theo Công an Hậu Giang, vụ án xảy ra trên đường vắng, ít người chứng kiến nên việc điều tra ban đầu gặp không ít khó khăn. "Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thấy nhiều vết máu; thu được cây kéo; hơn 130 triệu đồng trên ôtô bị cháy...", thành viên ban chuyên án nói.

Các trinh sát được chia làm ba mũi để điều tra. Một mũi tiếp xúc với các nạn nhân điều trị tại TP HCM, một mũi ghi nhận tại hiện trường, mũi còn lại liên hệ các nơi trên lộ trình mà bị hại đến.

Sau hơn một ngày, các trinh sát đã tiếp xúc trên 100 người dân, trong đó 4 người trực tiếp đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an Hậu Giang báo Cục cảnh sát hình sự nhờ tham gia hỗ trợ điều tra; đồng thời khởi tố vụ án Giết người, Hủy hoại tài sản.

Sau hơn 13 ngày truy xét, ban chuyên án đã bắt 6 nghi can, trong đó xác định con gái nạn nhân là chủ mưu.

Cửu Long