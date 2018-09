Nhờ 4 người quen bóp cổ cháu 'được người cõi tiên nhập'

Nghe cháu trai bảo có người cõi tiên nhập và trở nên bất tử dù có bị siết cổ, bà ngoại và mẹ của cậu bé nhờ người thân đến 'thử'.

Ngày 24/2, Công an quận 5 (TP HCM) đã bàn giao hồ sơ vụ án và 4 nghi can cho Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin bé trai 15 tuổi nhập viện và tử vong. Cơ quan chức năng phát hiện trên cổ cậu này có vết hằn, tụ máu. Nguyên nhân tử vong được xác định do bị siết cổ đến chết.

Theo điều tra ban đầu, bé trai cùng mẹ và bà ngoại vừa chuyển về sống tại phường 9, quận 5. Thời gian gần đây, người bà thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường, hay nói rằng "được người cõi tiên nhập” và sẽ trở nên bất tử. Cậu bé yêu cầu mẹ và bà ngoại siết cổ mình nếu không tin.

Trong ngày Tết vừa qua, bà ngoại và mẹ của cậu bé kể cho người thân nghe và nhờ 4 người "thử" siết cổ nam thiếu niên xem "có bất tử không". Tuy nhiên, chỉ sau vài phút bị bóp cổ, bé trai tím tái và không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.

Vụ án đang được làm rõ.

Kiến Tường