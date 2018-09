Nhiều đường dây bán dâm lộ diện trong năm 2014

Một số kiều nữ, sinh viên hay hotgirl, vũ công sẵn sàng bán thân cho người có tiền. Hàng loạt chân dài dạng này đã bị phát hiện trong năm qua.

Cuối tháng 7, đường dây mại dâm đa phần là sinh viên do Nghiêm Quang Đạo (27 tuổi) cầm đầu bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá. Với kinh nghiệm từ việc tổ chức các sự kiện, chuyên cung cấp người mẫu quảng cáo sản phẩm, quen nhiều đại gia, Đạo đã rủ các cô gái có nhan sắc ưa nhìn bán dâm.

Đạo còn lập Facebook đăng tuyển thiếu nữ từ 17 đến 25 tuổi, cao từ 1m6 trở lên để tìm nguồn bán dâm. Mờ mắt trước số tiền 2 triệu đồng một lần "phục vụ", nhiều cô đã tham gia. Trong số này có Vân Anh, một vũ công múa dân gian, chuyên biểu diễn ở các phòng trà tại Hà Nội. Trong một lần đi bán dâm theo chỉ đạo, do thiếu người, cô gái này đã rủ thêm một cựu vận động viên điền kinh cùng tham gia. Vân Anh và Đạo hiện bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vân Anh (ngoài cùng, phía dưới) tại cơ quan cảnh sát.

Trong giới ăn chơi ở hai miền Nam, Bắc, tên của “Tú ông” Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng "Mẫu", 33 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) nổi như cồn vì quanh anh ta luôn có nhiều kiều nữ có nhan sắc, sẵn sàng bán dâm cho các đại gia.

Hoàng “Mẫu” lựa chọn khá kỹ nhân viên. Trong số gái bán dâm do Hoàng điều hành có một cô từng đạt giải phụ một cuộc thi sắc đẹp năm 2013. Cô này có thân hình quyến rũ, tham gia chụp hình bikini, đóng video ca nhạc. Nhan sắc ưa nhìn, nước da trắng trẻo, nên giá một lần bán dâm của cô lên tới 1.000 USD.

Trong đường dây của Hoàng, tuỳ từng nhan sắc, vị trí trong giới showbiz của các cô gái mà giá được đưa ra từ 300 đến 1.500 USD. Ngoài ra, Hoàng "Mẫu" còn tổ chức để gái bán dâm đi theo kiểu sex tour với giá trên trời. 30% số tiền bán dâm thu được, các chân dài phải chia cho Hoàng.

Đường dây mại dâm nghìn đô của Hoàng “Mẫu” bị triệt phá đầu tháng 11 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, bắt quả tang hai gái bán dâm cho khách ở một khách sạn tại Hải Phòng với giá 1.000 USD mỗi cô.

Hoàng “Mẫu” tại cơ quan công an.

Không chỉ phục vụ khách trong nước, gái bán dâm còn hướng đến những người ngoại quốc và tìm bến đáp là các khách sạn hạng. Tại TP HCM, giữa tháng 10 vừa qua, hơn 100 cảnh sát kiểm tra một khách sạn 4 sao ở quận 1 phát hiện hai đôi nam nữ mua bán dâm. Từ đây, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây mại dâm cao cấp chuyên vụ khách nước ngoài do Nguyễn Thị Ngọc Loan (38 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (33 tuổi) chủ nhà hàng Sinobar cầm đầu.

Nhân viên của Loan và Lan đều có nhan sắc, biết tiếng Anh để giao tiếp với khách nước ngoài. Đặc biệt, các cô đều phải uống rượu khá. Để hút khách, số nhân viên này đều ăn mặc mát mẻ. Sau khi đi bán dâm, nhân viên nộp cho Loan và Lan từ 400.000 đến 600.000 đồng một lần. Hàng tháng, hai "má mì" này thu được hơn 30 triệu đồng mỗi người.

Để đào luôn mới mẻ, Loan còn câu kết với Nguyễn Thị Kim và Nguyễn Thanh Hiền, chủ nhà hàng Hai Chị Em, để thường xuyên trao đổi nhân viên.

Nhóm má mì tại bị bắt.

Vào giữa tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An cũng triệt phá đường dây mại dâm với sự tham gia của nhiều sinh viên với giá 2 triệu đồng một lượt phục vụ. Đường dây do má mì Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, ở thành phố Vinh) quản lý có tới hơn 20 nhân viên, chủ yếu là sinh viên đại học, cao đẳng tại Vinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã triệt xoá một đường dây nữ sinh bán dâm do Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Kiều thường móc nối, dụ dỗ một số thiếu nữ có nhan sắc nhưng mải chơi tham gia đường dây mại dâm do mình lập ra.

Gần đây nhất, cuối tháng 12, khi kiểm tra một cơ sở massage trong khách sạn 4 sao trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé (quận 1), lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách. Từ lời khai của những người liên quan, cảnh sát bắt nam quản lý khu vực massage của khách sạn vì tình nghi môi giới mại dâm. Những nữ tiếp viên cho hay, để được làm trong cơ sở massage của khách sạn hạng sang này, các cô phải hội đủ yếu tố: chân dài, đẹp và biết ngoại ngữ. Hàng ngày có 10 cô thay ca massage cho khách - là những người nhiều tiền. "Thượng đế" nào muốn “tới bến” sẽ được quản lý điều "đào" bán dâm ngay tại phòng với giá 3 triệu đồng một lần.

Hoàng Việt