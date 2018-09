Nhậu say, nữ sinh bị hiếp dâm trong ống cống

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nữ sinh viên mới nhớ là bị bạn nhậu hiếp dâm trong ống cống, liền lập tức báo công an.

Ngày 18/10, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hà Thanh Sang (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 2) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Trước đó vào tối 6/10, Sang rủ Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận, đang là sinh viên ở TP HCM) đi hát karaoke cùng với một người bạn khác tại một quán nhậu ở quận 9.

Ống cống nơi Sang hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi cả ba cùng say xỉn, Sang và Khanh (chữa rõ lai lịch) chở Tuyết về phòng. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng thuộc tổ 9, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, Sang đưa nạn nhân vào một ống cống để hiếp dâm, còn Khanh thì đứng ở ngoài canh. Tuyết chống cự, kêu la thì bị Sang bịt miệng khống chế để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Sang chở Tuyết về nhà.

Sau khi tỉnh dậy, nạn nhân thấy người mệt mỏi, thân hình bị bầm tím, mới sực nhớ lại chuyện mình bị hại nên đã trình báo công an.

Sang đã bị công an quận 2 bắt giữ sau đó bàn giao cho Công an quận 9, TP HCM. Tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Công an đang điều tra tiếp tục làm rõ vụ án

Theo Người Lao Động