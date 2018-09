Nhậu say, chặt đứt đầu bạn nối khố

Được rủ nhậu nhưng vì đã say, Thạch ra về. Tùng gây sự cho rằng bạn khinh mình. Tức giận, Thạch dùng mã tấu chém gục bạn thân.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng những người dân trong ấp Bình Tịnh (xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm án của đôi bạn Bùi Ngọc Thạch và Nguyễn Thanh Tùng. Sự việc đau lòng đã chấm dứt tình bạn keo sơn suốt 20 năm của đôi bạn cùng 25 tuổi, tạo nên mối hận thù giữa hai gia đình là xóm giềng.

Hôm 22/8, trở về thăm nhà sau một thời gian đi xa, Thạch đi chơi rồi uống rượu trong thời gian nghỉ phép. Chuyện bi kịch có lẽ đã không xảy ra, nếu Thạch không đi ngang qua cây xăng và tình cờ gặp Nguyễn Thanh Tùng cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu sẵn gần đó. Do là bạn bè chí cốt từ nhỏ, lại lâu ngày không ngồi với bạn, Tùng chạy ra chặn xe Thạch mời vào góp vui với anh em.

Tuy nhiên, lúc đó trời quá khuya lại đã chếnh choáng men say, Thạch từ chối với lý do mai phải lên đơn vị. Nghĩ rằng bạn mình khinh rẻ ly rượu nhạt, Tùng buông lời chửi rủa xối xả rồi gây hấn. Thấy vậy, mấy người bạn Tùng đang ngồi nhậu vội chạy đến can ngăn. Quá tức tối vì bị gây hấn vô cớ, lại sẵn men say trong người nên Thạch không trở về nữa mà quay xe trở lại thị trấn Cai Lậy rủ một người bạn tên Tài mang theo thanh mã tấu sáng loáng rồi đi tìm Tùng “tính sổ”.

Cây xăng nơi xảy ra thảm án.

Khi Thạch cầm hung khí trở lại, Tùng vẫn đang khề khà, ngồi “chén tạc chén thù” cùng đám bạn. Được thể, Thạch và Tùng lao vào đánh nhau. Lúc chuẩn bị hỗn chiến, Tài phát hiện Tùng cũng là chỗ quen biết với mình từ lâu nên gọi hai bên lại dàn xếp mọi chuyện. Thế nhưng, khi Tùng nhìn thấy thanh mã tấu sáng lóa đang cắm trên xe máy của Thạch, anh ta nói khiêu khích: “Tụi bay còn mang theo cả đao kiếm để chém người cơ à, định thịt tao hả. Ngon thì vào đây mà chém, nếu hôm nay không giết được tao thì hôm sau, tao sẽ tới tận nhà chém chết tụi bay”.

Thạch giận dữ chạy lại xe rút mã tấu quay lại nhằm thẳng hướng Tùng chém xuống. Không ngờ, nhát chém chí mạng thẳng vào sau gáy làm đứt cột sống cổ của Thạch. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho ai nấy hết sức bàng hoàng không kịp can ngăn, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi xuống tay sát hại bạn, Thạch sợ hãi vứt hung khí xuống kênh nước gần đó rồi chạy trốn về thị trấn Cai Lậy lẩn trốn. Đến trưa ngày 23/8, Thạch đã ra đầu thú.

Ở địa phương, Nguyễn Thanh Tùng nổi tiếng là kẻ côn đồ, hay giao du với những tên bất hảo trong xã. Trong những vụ cuộc gây rối trật tự trên địa bàn, Tùng không mấy khi vắng mặt. Do đó từ lâu, anh ta luôn nằm trong “sổ đen” của công an xã. Không chỉ bê tha rượu chè, Tùng còn có thói “hai ngón”, thấy của nả nhà ai thì mắt trước mắt sau tìm cách khoắng bằng được.

Cách đây 4 năm trong một vụ đánh cắp tài sản giá trị và phá hoại tài sản, hắn bị bắt, phải chịu án 4 năm tù giam. Sau thời gian đằng đẳng ngồi bóc lịch, đầu tháng 5 năm nay, Tùng mới được tại ngoại. Nhưng khi về địa phương, hắn vẫn chứng nào trật nấy, bê tha rượu chè khiến cha mẹ vô cùng khổ tâm. Tùng đã đi xin việc ở một số công ty, xí nghiệp nhưng chỉ được dăm ba bữa lại bị đuổi. Trở về nhà, anh ta mới xin được việc trong một xưởng cơ khí. Thời gian làm việc chưa bao lâu thì án mạng xảy ra.

Chứng kiến vụ việc, anh Văn Huy Nam (43 tuổi, nhân viên bán hàng tại trạm xăng Phong Phương Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, chẳng ai nghĩ chỉ vài mâu thuẫn nhỏ lại dẫn đến sự việc quá đau lòng như vậy. Nếu xét công bằng thì hôm đó, cả Thạch và Tùng đều rất say, có những lời nói, hành động quá khích không ai nhường nhịn nhau nên mới sinh chuyện”.

Anh Nam, nhân viên cây xăng kể lại sự việc.

Cũng theo anh Nam thì trước đây, khi Thạch chưa đi xa nhà, thi thoảng vẫn thấy Tùng chở anh ta lui tới quán nhậu gần cây xăng này để uống rượu. Sau này, chỉ có Tùng và đám bạn cô hồn hay nhậu nhẹt, có đêm khua khoắt còn chửi bới gây sự nhau khiến người dân trong vùng rất bức xúc.

Ngôi nhà xập xệ của Bùi Ngọc Thạch nằm sâu hun hút trong một hẻm nhỏ ngập nước. Những người hàng xóm gần đó cho biết từ hôm xảy ra án mạng, gia đình ông Thiện và cha mẹ của Thạch từ chỗ thân thiết đã đổi thái độ, coi nhau như kẻ thù. Vì không chịu nổi sự dị nghị, cả nhà Thạch đã đóng cửa chuyển hẳn sang bên ngoại sống và từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người.

Gia đình Thạch tuy nghèo nhưng ăn ở rất tốt, xưa nay chưa bao giờ gây chuyện với ai. Ông Phan Văn Năm (56 tuổi) cho biết: “Cha mẹ Thạch sống tốt với mọi người lắm còn thằng Thạch thì bản tính cũng hiền lành, lễ phép. Ai ngờ vấy vào rượu chè, không làm chủ được mình để rồi thành kẻ sát nhân như vậy”.

Ông Nguyễn Văn Thiện (51 tuổi, cha của Tùng) buông giọng buồn thảm trước cái chết của đứa con bất trị: “Ngay từ nhỏ, nó đã là đứa nghịch ngợm không chịu nghe lời cha mẹ. Lớn lên, thấy Tùng giao du với đám bạn hư hỏng, chúng tôi cũng lo. Nhưng nghĩ lại, nó lớn rồi thì mình cũng không thể can thiệp nhiều vào quyền riêng tư của nó nữa. Vì nghĩ đến tương lai, chúng tôi đang dự định cho nó đi học nghề, nhưng khi mọi chuyện còn dang dở thì lại xảy ra cơ sự này”.

Ông cũng cho biết do là hàng xóm ở sát vách, hơn nữa Thạch và Tùng lại cùng tuổi nên cả hai rất thân nhau. Gần hai chục năm đằng đẵng, đôi bạn có miếng gì ngon cũng dành dụm phần nhau. Hôm Thạch mới về nghỉ phép, cả hai vẫn rủ nhau đi uống cà phê chứ không hề có xích mích gì. Bởi vậy, khi công an báo tin Tùng bị Thạch giết, cả hai gia đình vẫn bàng hoàng, không dám tin đó là sự thật.

