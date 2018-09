Nhát dao oan nghiệt của nghịch tử

Không muốn trả chỗ để mẹ già 78 tuổi đi ngủ, Hồng cầm dao chém đấng sinh thành hai nhát.

Chiều 9/7, đứng trước vành móng ngựa TAND Hà Nội với gương mặt thản nhiên, Vũ Văn Hồng (47 tuổi, huyện Thanh Trì) bị truy tố tội Giết người với tình tiết tăng nặng do nạn nhân là mẹ đẻ.

Theo cơ quan công tố, khoảng 20h ngày 23/11/2013, sau khi ăn cơm Hồng vào đệm ở góc nhà nơi mẹ (cụ Hoàng Thị Gái, 78 tuổi) thường xuyên ngủ, để nằm. Đến 23h, bị mẹ yêu cầu ra ngoài, Hồng gây sự, cầm dao chém.

Nghe tiếng cụ kêu, người cháu dâu vào can thiệp, Hồng mới dừng tay. Cụ Gái được xác định tổn hại 16% sức khỏe. Khi bắt Hồng, nghi anh ta có biểu hiện tâm thần, cơ quan chức năng trưng cầu giám định và kết quả cho thấy anh ta chỉ "có hội chứng nghiện rượu".

Nghịch tử Vũ Văn Hồng ngoái nhìn người thân.

Khai tại tòa, Hồng lí nhí cho rằng nguồn cơn của hành động “mất tính người” là do say rượu. "Thực sự lúc đó bị cáo như bị điên", Hồng thanh minh và cho hay gây án xong thì không biết gì, điềm nhiên đi ngủ, hôm sau thì bị công an tới nhà bắt.

Hồng cũng khai có mâu thuẫn với mẹ vì nghi bị “đẩy vào tù” từ gần hai năm trước. Tuy nhiên, lời khai này lập tức bị HĐXX bác bỏ và cho hay Hồng bị phạt một năm do trộm cắp tài sản. Ra trại, Hồng lười lao động, hay uống rượu, khi say thường mắng chửi cả đấng sinh thành. Không khuyên dạy được đứa con ngỗ nghịch, cụ Gái phải nhờ chính quyền can thiệp.

Quá trình thẩm vấn cũng xác định, Hồng cũng thường thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Hơn 6 năm nay, vợ anh ta ly thân, sống ở nơi khác để tránh những trận đòn vô cớ của chồng. Nhiều vết sẹo còn in hằn trên mặt bà khi tới tòa với tư cách đại diện ủy quyền của mẹ chồng.

Do cụ Gái đã tha thứ tội cho con và đề nghị giảm hình phạt, HĐXX tuyên phạt Hồng 15 năm tù.

Việt Dũng