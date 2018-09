Nhật Bản bắt hàng xóm của bé gái Việt bị sát hại

ADN của người đàn ông 46 tuổi này trùng khớp với ADN được tìm thấy trên đồ vật của bé Lê Thị Nhật Linh.

NHK đưa tin sáng 14/4 một người đàn ông đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì có liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Người đàn ông này có tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, là hàng xóm của gia đình bé Linh. Trước đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với người này và tiến hành bắt giữ ngay sau khi kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi Shimbun.

Nghi phạm bị bắt lúc 8h sáng, được đưa lên ôtô của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào. Ông ta sống cách nhà nạn nhân 300 m, hiện kinh doanh bất động sản và từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học mà bé Linh theo học.

Nghi phạm bị cơ quan chức năng đưa đi. Ảnh: Asahi Shimbun.

Trả lời phỏng vấn NHK, cha của Nhật Linh cho hay đã biết tin nghi phạm sát hại con gái ông bị bắt. “Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ tha thứ cho hắn nếu hắn có thể đưa con gái tôi trở lại”.

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt sinh sống tại Nhật Bản bị mất tích trên đường đi học vào ngày 24/3. Sáng 26/3, thi thể của Nhật Linh được tìm thấy trên bãi cỏ gần mương thoát nước, cách nhà cô bé khoảng 10 km. Cặp sách cùng vật dụng cá nhân của em lần lượt được tìm thấy sau đó ở địa điểm cách nơi phát hiện thi thể khoảng 25 km.

Hình ảnh cuối cùng của Nhật Linh được camera ghi lại, trước khi cô bé mất tích.

Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định bé Linh bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân gây tử vong là do bị siết cổ. Cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hình ảnh mà cảnh sát thu thập được từ camera an ninh đặt gần nhà Linh và camera hành trình trên các ôtô cho thấy có một người đàn ông đã đi theo bé gái người Việt vào sáng mà em mất tích. Y được cho là người rất am hiểu địa hình và đường sá trong khu vực.

Chiều 31/3, lễ tang Nhật Linh được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hôm 3/4, gia đình đã đưa thi thể bé Linh về an táng tại quê nhà Hưng Yên.

