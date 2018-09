Người yêu đưa Long 'Rồng đỏ' ra đầu thú

Long nổi tiếng ương bướng, ít nghe lời ai. Người duy nhất có ảnh hưởng với hắn chính là người tình, nguyên là nữ đại úy công an.

Đêm 17/12, sau gần 10 ngày trốn khỏi Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Bình Thuận, từ Đồng Nai Nguyễn Ngọc Long (tức Long “Rồng đỏ”) thông tin cho công an là sẽ cùng đàn em trốn trại Nguyễn Văn Nhí ra đầu thú.

Khoảng 10h30 ngày 18/12, xe đặc chủng của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Long và Nhí từ Đồng Nai về đến cơ quan điều tra. Trên chiếc xe này, ngoài Long và đàn em Nhí còn có Lan, nguyên đại úy từng công tác tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận, người tình của Long tên Lan và mẹ của Lan đi cùng. Trưa cùng ngày, PC52 đã bàn giao Long “Rồng đỏ” và Nhí cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc để nơi đây điều tra theo thẩm quyền.

Long và đàn em được di lý về cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau khi đàn em đột nhập tấn công trung tâm giải thoát cho Long “Rồng đỏ” lúc một giờ sáng 9/12 thì cả nhóm đã lên một chiếc taxi 7 chỗ chờ sẵn trước cổng trung tâm. Sau đó, cả nhóm đến thuê một nhà trọ ở Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, cách TP Phan Thiết khoảng 3 km) nghỉ ngơi chờ động tĩnh. Đến sáng 10/12, Long “Rồng đỏ” tiếp tục thuê taxi về Phan Thiết và cho đàn em Huỳnh Văn Cảnh xuống xe còn mình và Nhí tiếp tục di chuyển vào TP HCM.

Đến TP HCM, Long mạo hiểm tranh thủ về Gò Vấp thăm bà nội vì nghe tin bà đang bệnh rất nặng rồi vội vã đi ngay. Lúc này, đàn em của Long thông tin cho hắn biết vụ tấn công trung tâm dày đặc trên báo chí nên Long quyết định tìm nơi vắng vẻ để lẩn trốn. Long và Nhí đến nhà nghỉ Ngọc Duyên ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thuê phòng, trú ngụ ở đây nghe ngóng tình hình.

Đến chiều 11/12, nghe tin Huỳnh Văn Cảnh bị công an bắt giữ khi đang trên đường về nhà ở Phan Rí Cửa, Long lệnh cho Nhí không được rời phòng và nhất cử nhất động đều phải theo lệnh của Long. Suốt cả tuần, Long nhốt mình trong phòng, đọc báo theo dõi tình hình và mọi chuyện từ mua cơm nước, cà phê đến cảnh giới vòng ngoài đều do Nhí thực hiện.

Là một đàn anh có số má trong giới chơi hàng trắng, ma túy đá lại giỏi võ nghệ, Long “Rồng đỏ” nổi tiếng ương bướng, nói là làm, ít nghe lời khuyên của ai. Tuy nhiên, người duy nhất có ảnh hưởng với Long chính là nguyên nữ đại úy Lan, người tình của Long.

Sau khi nghe người tình vận động, Long quyết định ra đầu thú.

Các cán bộ công an đã kiên trì vận động, gửi thư kêu gọi ra đầu thú và ngày 17/12, Lan liên lạc và mang thư kêu gọi ra đầu thú vào Xuân Lộc (Đồng Nai) gặp Long. Sáng 18/12, sau khi biết Long đồng ý cùng với đàn em ra đầu thú, các trinh sát công an đã cùng với mẹ của Lan cho xe vào Đồng Nai đưa Long “Rồng đỏ” và đàn em về Bình Thuận.

Bước đầu Cảnh và Nhí khai nhận, ngày 4/12, Long “Rồng đỏ” được đàn em tiếp ứng hung khí để Long cùng Cảnh, Nhí truy sát bảo vệ, cắt khóa cổng trung tâm trốn thoát. Tuy nhiên, ba ngày sau Long bị bắt trở lại. Nóng ruột vì Long bị bắt và nhiều khả năng sẽ bị xử lý hình sự nên Cảnh và Nhí thuê taxi chờ đến một giờ sáng 9/12, bịt mặt đột nhập vào trung tâm giải thoát cho đại ca.

Trở lại vụ đàn em tuồn hung khí vào trung tâm để Long cùng hai đàn em tấn công bảo vệ, trốn thoát vào chiều 4/12, một số lời khai của cán bộ, bảo vệ trung tâm cho rằng có thấy Lan trước cổng trung tâm khi đàn em của Long tuồn hung khí vào trong.

Chính vì chi tiết này nên nhiều người cho rằng Lan cũng là người đứng đằng sau tổ chức cho các đàn em của Long tấn công trung tâm sáng 9/12. Về nghi vấn này, chiều 18/12, Thượng tá Trần Bá Sơn, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết: cơ quan điều tra sẽ làm rõ các nghi vấn liên quan đến cả hai vụ giải thoát cho Long vào ngày 4 và 9/12.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi