Người vợ giết chồng rồi phân xác phi tang nhiều nơi

Sau khi giết chồng, người vợ đã phân xác rồi phi tang ở nhiều điểm khác nhau quanh nhà trọ ở Bình Dương.

Một phần thi thể người đàn ông trong ba lô ở Bình Dương

Sáng 18/12, Công an Bình Dương bắt giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Diễm là nghi can giết chồng - anh Trần Thanh Tú (37 tuổi) - rồi phân xác, phi tang nhiều nơi tại thị xã Thuận An.

Nghi can sát hại chồng. Ảnh: Nguyệt Triều.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diễm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã dùng dao giết hại nạn nhân vào bốn hôm trước. Diễm phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi dùng xe máy chở để phi tang.

Trưa 16/12, người dân thị xã Thuận An phát hiện đầu người tại một thùng rác bên đường thuộcphường Thuận Giao. Phần thi thể để trong chiếc ba lô màu xanh, được phủ bằng lớp nylon để bên đường.

Cũng trong sáng nay, công an đã thu giữ con dao gây án và các phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Công an phong tỏa hiện trường tìm kiếm các phần thi thể còn lại sáng nay. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo người thân nạn nhân, hai vợ chồng Diễm đang ở chung một căn trọ trên địa bàn thị xã Thuận An.

Nguyệt Triều