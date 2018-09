Người thợ bí mật quay video bảo mẫu bạo hành

Trong quá trình thi công khu nhà gần đó, anh Tuấn tình cờ trông thấy cảnh bạo hành và quyết định quay video làm bằng chứng.

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết, căn cứ để xử lý 2 bảo mẫu hành hạ các trẻ mầm non không phải là video phát tán trên mạng mà dựa vào video do một người dân tên Tuấn cung cấp. Video của anh Tuấn được đánh giá chân thực, lột tả đầy đủ hành vi phạm tội của các bảo mẫu và được cơ quan công an sử dụng làm chứng cứ chính để điều tra.

Theo đó, trong quá trình làm việc ở gần trường mầm non Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), anh Tuấn đã chứng kiến cảnh các cô bảo mẫu hành hạ các bé không khác gì thời trung cổ. Vì vậy, anh Tuấn đã quay lại rồi đến công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cung cấp video tố cáo các bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh hành hạ trẻ em.

Người đàn ông tốt bụng đã đứng đây hàng giờ để quay video.

Anh Tuấn kể, cách đây 2 tháng, lúc đó nhóm công nhân của anh nhận vào xây dựng công trình nhà ở bên cạnh trường mầm non tư thục Phương Anh. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó các công nhân đảm nhiệm việc xây dựng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Sự việc chỉ được phát giác khi cách đây nửa tháng anh đến thi công các phần khung sắt cho ngôi nhà thì phát hiện những hành vi bạo hành trẻ em một cách dã man của trường. Thấy hành vi của các bảo mẫu quá tàn nhẫn nên anh Tuấn đã quay lại 3 video bằng điện thoại di động của mình.

Anh Tuấn trải lòng: "Thực sự khi nhìn thấy các bé bị hành hạ, tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Các bé có tội tình gì chứ, sao họ nỡ đối xử nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng có con trong độ tuổi đó nên càng cảm thấy đau xót hơn".

Sau đó, một số phóng viên tại TP HCM đã triển khai quay những hình ảnh chi tiết hơn và công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Khi đó, người đàn ông thầm lặng này vẫn mong được gấu kín tên tuổi của mình. Anh Tuấn tâm sự: "Đó là việc cần làm, nếu ai bắt gặp cảnh tượng đó cũng đều làm như tôi vậy thôi. Mong rằng, sự việc này sẽ không còn xảy ra nữa".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức (TP HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Đông Phương (31 tuổi), chủ cơ sở trông giữ trẻ tư nhân Phương Anh) và bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi) về hành vi hành hạ người khác.

Theo Đời Sống Pháp Luật

* Tên nhân vật đã được thay đổi