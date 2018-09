Người phụ nữ bị lừa gần 400 triệu đồng thẻ cào điện thoại

Dùng facebook ảo, nhóm thanh niên ở Thừa Thiên Huế đã lừa người phụ nữ ở Nghệ An hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc (23 tuổi) và Lê Nhật Rôn (23 tuổi) trú tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba đồng phạm do chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại.

Hồ sơ cảnh sát xác định Phúc cùng với đồng phạm tạo tài khoản facebook ảo lấy tên của lãnh đạo một công ty xổ số miền Bắc để kết bạn với người lạ rồi giới thiệu rằng "biết trước kết quả xổ số và có thể cung cấp cho người chơi nếu có nhu cầu".

Cuối năm 2017 chị Hóa (23 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) bị nhóm này lần lượt dùng nhiều tài khoản kết bạn và hứa cung cấp kết quả xổ số. Khi chị Hóa đồng ý, muốn được cung cấp kết quả xổ số thì nhận được yêu cầu phải chuyển tiền bằng cách cào thẻ điện thoại.

Sau gần hai tháng với hàng chục lần cào thẻ nạp điện thoại cho nhóm của Phúc với số tiền gần 400 triệu đồng, chị Hóa vẫn không nhận được kết quả xổ số. Khi người phụ nữ yêu cầu trả lại tiền thì chúng đòi chị làm hồ sơ. Biết bị lừa, chị Hóa trình báo cơ quan điều tra.

Nguyễn Phúc và Lê Nhật Rôn tại công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Anh Thư.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho hay, thu thập tài liệu vào đêm 29/1, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) ập vào một quán internet ở thành phố Huế phát hiện 16 nam thanh niên có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Trong đó có 5 nghi can trực tiếp lừa đảo bị hại là người phụ nữ ở Nghệ An. 11 nghi can khác được bàn giao cho Công an Huế xử lý theo quy định.

Nhà chức trách nghi ngờ còn nhiều người trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm này nên đang mở rộng điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.