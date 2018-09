Người đàn ông trốn truy nã bị bắt khi về nhà ăn Tết

Trở về quê ăn Tết cùng bố mẹ sau 6 năm trốn truy nã, Dũng (31 tuổi, ở Nghệ An) bị bắt.

Thiếu tá Biện Viết Chiến, đội trưởng đội 3 (Phòng cảnh sát truy nã, PC52, Công an Nghệ An) cho hay kẻ trốn truy nã Đặng Đức Dũng (31 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã bị bắt.

Theo hồ sơ, 6 năm trước bị can Dũng vào miền Nam mưu sinh. Trong một lần làm giả vé trông giữ xe tại trường đại học nhằm lấy trộm xe máy, Dũng bị bắt quả tang.

Dũng bị Công an quận Tân Phú (TP HCM) khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian được tại ngoại, bị can đã trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2012, Dũng bị truy nã toàn quốc, tuy nhiên việc truy tìm không có kết quả.

Đặng Đức Dũng tại Công an Nghệ An. Ảnh: Anh Thư.

Trưa 17/2 (tức mùng 2 Tết), trinh sát của phòng PC52 (Công an Nghệ An) nhận được tin Dũng xuất hiện tại xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) nên tổ chức truy bắt.

"Hơn 17h, xác định Dũng đã có mặt tại của bố mẹ đẻ, 4 cảnh sát truy nã cùng công an địa phương ập vào. Kẻ phạm tội không kịp phản kháng, vợ của anh ta khá sốc nhưng cố trấn tĩnh", cán bộ tham gia bắt tội phạm kể.

Bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra, Dũng kể sau khi biết bị truy nã thì hắn cắt liên lạc với người thân ở quê, vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh kết hôn với một cô gái địa phương rồi có con trai chung. Nghĩ rằng sau thời gian 6 năm, tội của mình đã bị pháp luật lãng quên nên làm liều đưa vợ và con trai 4 tuổi về quê ăn Tết, song không ngờ bị phát hiện.

Tối nay bị can được di lý về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.