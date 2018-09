Người đàn ông đồng tính suýt chết vì bạn tình trẻ

Ấm ức mỗi lần quan hệ tình dục chỉ được người đàn ông đồng tính cho ít tiền, Tấn rủ bạn chặn đường đánh nạn nhân cướp tài sản.

Tấn khai động cơ gây án vì người tình đồng tính cho ít tiền.

Chiều 14/10, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Cần Thơ đã bắt Nguyễn Chí Tấn (19 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), nghi can bị truy nã về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 2 năm trước Tấn quen người đàn ông đồng tính gần 40 tuổi tên Phong. Anh này thường rủ Tấn ăn nhậu rồi quan hệ tình dục. "Mỗi lần như vậy anh ấy cho em 50-200.000 đồng", Tấn khai.

Cho rằng tiền nhận quá ít, Tấn ấm ức, rủ 2 người bạn lên kế hoạch đánh dằn mặt và cướp tài sản bạn tình. Một đêm đầu tháng 3/2012, biết anh Phong đi ăn tiệc cưới ở nhà hàng, nhóm Tấn chờ ở đoạn đường vắng. Khi nạn nhân đi ngang qua, cả nhóm xông ra chặn xe, dùng cây đập nhiều cái khiến anh gục tại chỗ.

Cả bọn lục lấy tiền, vàng của người đàn ông đồng tính nhưng không dám lấy xe máy vì sợ bị phát hiện. Sau khi bán hết tang vật, Tấn được chia hơn 4 triệu đồng.

Anh Phong khi tỉnh lại đã đến Công an huyện Cờ Đỏ trình báo. Một nghi can bị bắt ngay sau đó, Tấn và kẻ còn lại nhanh chân bỏ trốn.

Suốt thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, Tấn vào làm công nhân cưa gỗ ở xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Cảnh sát đang truy tìm tên cướp cuối cùng.

VnExpress

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.