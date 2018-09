Người đàn ông đấm vào mặt công an bị tạm giữ hình sự

Bị mời về trụ sở vì đánh người, Anh (Nghệ An) cầm dao đuổi chém công an nhưng bị tước hung khí và khống chế khi cố bỏ chạy.

Ngày 10/9, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng công an thành phố Vinh, cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú thành phố Vinh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh thuê ki-ốt của bà Đồng Thị Hòa ở đường Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh). Chiều 7/9, Anh đã đánh bà Hòa do hai bên mâu thuẫn trong hợp đồng cho thuê ki-ốt.

Sau xô xát, Thế Anh đi tới một quán bia thì hai cán bộ công an phường Lê Lợi có mặt yêu cầu anh ta về trụ sở công an để làm rõ vụ việc. Thế Anh không chấp hành mà văng tục rồi vớ con dao nhọn tại quán rượt đuổi một cán bộ công an nhưng sau đó bị tước hung khí.

Theo trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an thành phố Vinh), Thế Anh lên xe máy bỏ đi khi bị tước dao nhưng bị một cán bộ công an chặn đầu xe. Lúc này, nghi can dùng tay đấm vào mặt người thi hành công vụ rồi bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Nghi can Thế Anh từng có 6 tiền án về trộm cắp tài sản và đánh bạc. Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.