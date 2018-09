Người đàn ông có hai vợ tự tử bí ẩn

Khi người vợ thứ hai được phát hiện đã chết dưới giếng, ông Thìn liền bị nghi là thủ phạm.

Khoảng 15h ngày 7/9, người dân ở tổ 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tin bà Trần Thị Mai (sinh năm 1959) chết dưới giếng sâu, gần một ngôi nhà hoang.

Theo lời kể của ông Nguyễn Sĩ Thìn (sinh năm 1957, chồng nạn nhân), chiều hôm xảy ra sự việc, ông cùng con gái đi về nhà thì không thấy vợ đâu. Hai cha con gọi mãi không thấy trả lời, tìm quanh nhà cũng không thấy bóng dáng vợ. “Cứ nghĩ vợ đi đâu đó quanh xóm nên hai cha con tôi không đi tìm nữa”, người chồng nhớ lại.

Chiều muộn vẫn chưa thấy vợ về khiến ông Thìn bất an, tiếp tục cùng con gái đi tìm. Hai người đi tất cả nhà hàng xóm, anh em mà bà Mai có thể lui tới, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết.

Hết cách, ông Thìn tìm đến căn nhà bỏ hoang của người anh trai gần nhà mình. Hai cha con chia nhau tìm khắp trong nhà và khu vườn xung quanh nhưng vẫn bặt âm vô tín. Khi chuẩn bị về thì ông Thìn nhận ra chiếc nón của vợ đặt ở góc nhà. Ông đoán chắc vợ chỉ ở đâu đây, lại tiếp tục tìm kiếm.

Khi nhìn xuống chiếc giếng trong vườn, ông Thìn nhận thấy trên bề mặt nước có váng nổi lên. Nhìn kỹ hơn, ông phát hiện có vật gì đó mờ mờ dưới nước. Lúc này, hai cha con đều thấy ngờ ngợ, cầu mong đó không phải là xác người thân của mình. Ông Thìn liền xuống xem. Khi vừa lặn xuống nước, ông chạm phải ngay một vật cứng cứng như que củi. Nhấc lên khỏi mặt nước, ông tá hóa khi đó là cánh tay người. Khi khuôn mặt nạn nhân lộ khỏi mặt nước, ông đau đớn khi biết đó chính là người vợ của mình. Trong khi đó, khi nghe tin bà Mai mất tích, rất nhiều người dân xung quanh tập trung đến tìm kiếm. Sợ ông gặp điều bất trắc, một vài người khác lập tức nhảy xuống giếng, giúp ông vớt xác nạn nhân lên.

Sau cái chết của người vợ hai, ông Thìn liền mang tiếng là có tướng 'sát thê'.

Cái chết đột ngột của bà Mai khiến hàng xóm xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng rất có thể nạn nhân đã bị giết rồi bị vứt xuống giếng phi tang. Đặc biệt, khi thi thể được phát hiện, cổ nạn nhân được buộc dây thừng, cũng là dây buộc gầu múc nước ở giếng. Chiếc gầu được phát hiện ở ngoài vườn rau, cách giếng hơn 10m.

Một số người cho rằng, nạn nhân đã chết trước khi bị vứt xuống giếng. Điều khiến dư luận khó lý giải là ở địa phương, nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Hơn nữa, bản thân nghèo khổ, trên người không có vàng bạc hay tài sản gì có giá trị.

Chồng nạn nhân từng có một đời vợ. Bà vợ này đã qua đời khi có với ông hai mặt con. Một thời gian sau, ông "đi bước nữa" với bà Mai. Ngoài làm nông nghiệp, bà Mai còn đi buôn đồng nát để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống vợ chồng khá khó khăn về kinh tế. Sau khi có thêm một người con gái, cuộc sống càng túng quẫn.

Vợ chồng ông thường xuyên cãi vã. Mấy năm nay vợ chồng ông sống ly thân, mới chuyển về sống chung được gần một tháng thì xảy ra sự việc. Sau vụ án dư luận địa phương xuất hiện nhiều lời đồn ác ý cho rằng thủ phạm gây ra cái chết của bà Mai chính là người chồng.

Trước đây, người vợ trước ông Thìn cũng chết một cách bí ẩn. Sau đó được xác định, nạn nhân chết là do uống quá nhiều thuốc ngủ. Đó được xác định là một vụ tự vẫn. Vụ việc khi đó khiến dư luận địa phương xôn xao một thời gian dài.

Khi người vợ thứ hai chết bí ẩn, khiến cái chết của người vợ trước được dư luận nhắc lại với nhiều hoài nghi chưa lời giải. Còn theo những người mê tín, linh hồn người vợ trước đã ám vào người vợ sau khiến bà Mai tự lấy dây thừng thắt cổ rồi nhảy xuống giếng. Những người này lý giải, do linh hồn người vợ trước không muốn ông Thìn lấy vợ mới nên thường xuyên “hiện về” quấy phá.

Điều lạ là từ khi kết hôn, vợ chồng ông Thìn thường xuyên cãi vã. Mặc dù rất siêng năng nhưng cuộc sống của họ vẫn nghèo đói quanh năm. Đặc biệt từ khi lấy chồng, bà Mai thường xuyên bị đau ốm, mặc dù trước đó bà nổi tiếng là một người phụ nữ rất khỏe mạnh.

Sau một thời gian điều tra, công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kết quả giám định, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Mai là do bị ngạt nước. Đồng thời với những tài liệu thu thập được, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã xác định không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc trên.

Chồng nạn nhân tâm sự: “Nhờ có kết luận của cơ quan công an mà tôi được minh oan trước dư luận bà con. Tôi rất biết ơn cơ quan điều tra đã sớm làm sáng tỏ vụ việc liên quan đến cái chết của vợ. Những lời đồn đại về việc vợ tôi bị người vợ trước “ám” rồi “đưa đi” dìm xuống giếng cũng chỉ là những lời đồn thất thiệt”.

Trước hôm bà Mai mất 5 ngày thì cha bà cũng qua đời vì bệnh nan y. Vì điều này, cộng với bệnh tật đã khiến bà Mai suy sụp nặng. “Có lẽ điều ấy đã khiến bà chẳng thiết sống và tự vẫn”, một người dân nhận định. Người này giải thích thêm, việc có sợi dây thừng quấn quanh cổ bà Mai là do nạn nhân muốn dùng dây này để tự tử nhưng không thành nên nhảy xuống giếng chết.

Người chồng cho biết thêm, trước hôm vợ tự vẫn, bà có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ. “Bà gọi con gái về và đưa tất cả giấy tờ nhà cửa đất đai cho tôi cất giữ. Tôi thấy cũng lạ nhưng khi hỏi thì bà không nói gì. Không ngờ sau đó không lâu thì chuyện đau lòng xảy ra”, người chồng nói.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi