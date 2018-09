Người đàn ông cầu cứu khi người yêu bị bán vào động mại dâm

Anh Đặng buộc phải báo công an khi hay tin bạn gái bị lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Ngọc Anh (32 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Hoàng Thị Ánh Sáng (24 tuổi, ở phường Đông Quang, TP Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra hành vi Mua bán người.

Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Mười ngày trước, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của anh Đặng (39 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố cáo Anh và Sáng đã lừa bán bạn gái của mình là chị Phạm (24 tuổi, quê ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vào một động mại dâm ở Trung Quốc.

Được sự hỗ trợ của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh giải cứu thành công thiếu nữ đưa về đoàn tụ với gia đình.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách bắt giữ Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng. Bước đầu, hai nghi can thừa nhận hành vi môi giới, buôn bán người.