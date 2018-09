Người cha phá cửa cho công an bắt con trai giết thiếu nữ

Biết con trai vừa đâm chết thiếu nữ vì 'xin đểu' bất thành, cha Mạnh dùng tay đập vỡ cửa kính để công an vào nhà bắt hung thủ.

Bà Liên cùng con gái kể lại giây phút đối mặt tên Mạnh. Ảnh: Châu Thành

Đến khuya 4/10, cư dân sống tại chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10, TP HCM) vẫn chưa hết bàn tán xôn xao, nhiều người tỏ vẻ bức xúc trước hành vi man rợ của Nguyễn Quang Mạnh (28 tuổi), sống tại lầu 3 chung cư này và cũng là kẻ dùng dao uy hiếp nhiều người để xin tiền, sau đó đâm chết thiếu nữ Lê Mỹ Nguyệt (16 tuổi).

Bà Lê Thị Hồng Liên, nạn nhân bị Mạnh đâm sượt chân, vẫn còn run rẩy khi nhắc lại phút đối mặt với kẻ lên cơn nghiện liều lĩnh. Theo bà, 16h15 cùng ngày, bà cùng mẹ và con gái đang ngồi ở trong nhà ở tầng 3. Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là người bán hủ tíu lên nhà lấy tiền vì gia đình vừa ăn xong nên bà Liên ra mở cửa.

"Mạnh lao vào dùng dao đâm tới tấp dướt chân tôi. Khi bị hắn khống chế đòi xin tiền, tôi khóc van xin tha cho gia đình tôi. Qúa hoảng sợ, tôi móc hết 400.000 đồng trong người ra đưa cho hắn. Hắn chê ít nhưng tôi nói hết tiền. Khi bỏ đi, hắn còn kèm theo lời đe dọa nếu báo công an sẽ giết hết cả nhà tôi", bà Liên kể.

Chung cư Nguyễn Kim náo loạn khi kẻ nghiện cầm dao xin đểu. Ảnh: Châu Thành.

Cầm tiền trong tay nhưng chưa thoả mãn, Mạnh đi nhiều nhà trong chung cư gõ cửa xin tiền nhưng không thấy ai mở cửa. "Hắn lại chạy đến gõ cửa nhà tôi nhưng lần này, gia đình đã khoá cửa sắt ở bên trong", bà Liên cho biết. Như kẻ điên, Mạnh chạy từ lầu 3 xuống lầu 1 của chung cư rồi chạy ngược lại nhiều vòng, gõ cửa nhiều nhà để xin tiền nhưng đều bất thành.

Khi đến số nhà 221 của chung cư, thấy cánh cửa hé mở, Mạnh lẻn vào. Lúc này bên trong, em Lê Mỹ Nguyệt đang ở nhà giữ em nhỏ vài tháng tuổi. Mạnh đóng cửa lại rồi dùng dao uy hiếp. Bị nạn nhân khước từ, chống cự và hô hoán, Mạnh liền rút dao đâm thiếu nữ nhiều nhát. Máu chảy ướt đẫm, nữ sinh lớp 11 liền chạy ra lan can kêu cứu.

"Đang ngồi uống cà phê phía sau lưng chung cư, tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu và thấy máu từ trên cao chảy xuống. Nhìn lên thì thấy Nguyệt đang kêu cứu yếu ớt, người dính đầy máu nên chúng tôi vội thông báo cho bảo vệ chung cư biết”, anh Mười kể lại.

Nhiều người dân chạy lên thì thấy Nguyệt nằm bất động bên vũng máu. Hung thủ vung dao loạn xạ về phía những người truy đuổi khiến tất cả hoảng sợ tháo chạy. Hay tin con lên cơn nghiện đang cầm dao tấn công mọi người, cha của Mạnh ở lầu 3 của chung cư liền chạy xuống ngăn cản cũng bị kẻ này chống trả quyết liệt. Sau đó, y nhanh chóng chạy về căn hộ của gia đình khóa trái cửa, cố thủ bên trong.

Mọi người chạy vào căn hộ của Nguyệt kiểm tra thì thấy thiếu nữ đã tử vong, trên người dính đầy máu với nhiều vết đâm. "Phía trong giường, em trai của Nguyệt chưa tròn tháng tuổi khóc thét. Nhìn cảnh tượng đó thật đau xót”, một nhân chứng cho biết.

Thi thể thiếu nữ xấu số được chuyển đi khỏi chung cư. Ảnh: Châu Thành.

Cơ quan công an, lực lượng dân phòng cùng bảo vệ chung cư tổ chức vây ráp căn nhà của Mạnh. Do cánh cửa bị chốt chặt, cha của Mạnh phải dùng tay đập bể cửa kính, phá khóa cửa để công an vào bắt con trai. Sau một hồi tìm kiếm khắp căn hộ vẫn không thấy Mạnh, tưởng rằng hung thủ đã thoát ra ngoài nên lực lượng tỏa ra khắp chung cư tìm nhưng không có kết quả.

Nhận định Mạnh có thể còn trốn trong nhà nên lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện hắn đang ẩn nấp trên mái trần của căn hộ. Ngay sau đó, các trinh sát đã khống chế Mạnh đưa về trụ sở công an.

Mạnh có thân hình nhỏ con và gầy. Cha của Mạnh cho biết, con mình nghiện ma túy nặng và thường hay hít keo chó, một loại keo có chất kích thích. Hắn sống rất khép kín và thường hay cự cãi mọi người.

Châu Thành