Người cắn 'của quý' hàng xóm thua kiện

Yêu cầu hàng xóm bồi thường 80 triệu đồng trong vụ thách cắn 'của quý', chị Bích bị tòa bác kháng cáo vì không chứng minh được thiệt hại.

Chiều 10/12, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm với nội dung không chấp nhận yêu cầu của chị Bích (38 tuổi), nguyên đơn trong vụ kiện đòi bồi thường danh dự trong vụ thách cắn "của quý" tại tiệc nhậu ở ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc. Theo HĐXX, chị này cắn "của quý" ông Hiền ở cùng xóm là việc làm trái thuần phong mỹ tục, trái đạo đức xã hội.

"Nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại danh dự, mất thu nhập và chi phí đi thu thập chứng cứ nên yêu cầu bị đơn bồi thường 80 triệu đồng là thiếu căn cứ. Nội dung cược 100 triệu đồng là giao dịch dân sự trái pháp luật, bị đơn không phải trả khoản tiền này cho nguyên đơn", HĐXX nhận định.

Theo hồ sơ Công an xã Mỹ Thành Bắc lập thì chiều 12/3 tại tiệc nhậu ở nhà ông Nguyễn Văn Chăng có 7 đàn ông và 2 phụ nữ. Khi đã ngà say ông Hiền thách thức sẽ đưa 100 triệu đồng nếu chị Bích làm theo đề nghị khiếm nhã của ông ta. Bực tức, chị thực hiện và đã làm chảy máu "cậu nhỏ" của ông này. Vài ngày sau, ông Hiền làm đơn gửi công an, đề nghị xử lý chị Bích về hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện Cai Lậy vào cuộc, kết luận vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, bác yêu cầu của ông Hiền.

Cho rằng bị "xúc phạm nhân phẩm", chị Bích khởi kiện yêu cầu ông Hiền bồi thường uy tín, danh dự 50 triệu đồng, thiệt hại do mất thu nhập vì không thể buôn bán được 10 triệu đồng và phí thu thập chứng cứ 20 triệu đồng. Cả 2 lần xử sơ thẩm và phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên đề nghị bị đơn trả thêm 100 triệu đồng tiền cược cắn vào "chỗ hiểm" nhưng không được tòa chấp nhận nên tốn thêm tiền án phí.

Ngọc Huỳnh