'Người bí ẩn' xuất hiện, khai báo mâu thuẫn

Nhân chứng Nguyễn Mai Phương phản bác lời khai của hai bị cáo và nhân chứng khác, song lộ nhiều chỗ mâu thuẫn với chính mình.

Bị tòa ra lệnh áp giải từ hôm qua, song nhân chứng Nguyễn Mai Phương - người bị Nga và Dung tố dàn dựng kịch bản lừa họ bị bắt - chiều nay (27/6) mới đến. Tuy nhiên, bà đề nghị được ở phòng cách ly trả lời thẩm vấn, không ai ở tòa nhìn thấy mặt bà.

Hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung trong phiên tòa chiều nay.

Khi được chủ tọa hỏi có quan hệ thế nào với bị cáo Phương Nga, bà Mai Phương nói chỉ là "bạn bè bình thường không thân thiết từ năm 2013".

Bà cho biết, khoảng giữa năm 2012-2014, Nga đến chơi và kể về việc bị một người bạn kiện về tiền bạc. "Cô ấy kể tôi nghe rất nhiều. Nga nói có làm ăn chung với ông Mỹ, đã trả hết tiền - việc này có một số người trong showbiz biết - nhưng ông ta tiếp tục kiện nên rất bức xúc. Tôi biết làm gì để giúp cho cô ấy", giọng bà Mai Phương vọng ra từ phòng cách ly.

Những lời khai sau đó của bà Mai Phương hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của bị cáo Phương Nga, Thùy Dung, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa và mẹ Phương Nga. Nhiều chỗ hai bên còn đốp chát, vặc lại nhau. Trước tòa, Nghĩa khẳng định bà Mai Phương "nói dối", Dung nói đã đối chất trước cơ quan điều tra về điều mà bà Phương cho là "sai sự thật", còn mẹ Hoa hậu có lúc nói nhân chứng giấu mặt đang "bịa chuyện". Các luật sư cũng vạch ra nhiều điểm bà Mai Phương khai không đúng với thực tế.

Chưa bao giờ gặp Cao Toàn Mỹ

Nguyễn Mai Phương trả lời tòa: "Tôi chưa bao giờ gặp Cao Toàn Mỹ, có biết Dung nhưng không quen". Tuy nhiên sau đó, khi bà Hồ Mai Phương - mẹ Hoa hậu Phương Nga - được mời lên làm chứng, bà cho biết đã thấy Nguyễn Mai Phương ngồi cùng ông Mỹ bên ngoài tòa sau phiên xử hồi tháng 9/2016.

Ông Cao Toàn Mỹ nói không quen biết Nguyễn Mai Phương mà "chỉ biết bà này qua báo chí mấy ngày nay".

Không quen biết Lữ Minh Nghĩa

Nhân chứng Mai Phương cho biết không quen biết Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung) từ trước. Sau này, khi Nga và Dung bị bắt thì Nghĩa mới gọi bà. "Tôi cũng chưa trực tiếp gặp Nghĩa lần nào", Mai Phương khẳng định. Chỉ vài phút sau, chính nhân chứng này trả lời: "Tôi chưa bao giờ gặp Nghĩa quá một phút và chỉ ở ngoài đường".

Khi Lữ Minh Nghĩa khẳng định nhận được thư của Dung thông qua điều tra viên tên Nghĩa - do Nguyễn Mai Phương giới thiệu, bà này lập tức phản bác, nói "nguồn gốc những bức thư đó có thể từ quản giáo nào đó do mẹ của Mai Phương nhờ".

Tuy nhiên, Nghĩa khẳng định bà Mai Phương nói dối, vì "Ngay sau khi tôi đọc xong thư, chị Mai Phương có ý muốn giữ những bức thư đó để nghiên cứu". Nghĩa chỉ ra hai địa điểm cụ thể hai người đọc thư là một quán cà phê và một quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Trãi.

Về những bức thư trao đổi giữa Nghĩa và Dung qua tường nhà giam, bà Mai Phương ban đầu nói không biết, nhưng sau lại xác nhận: "Tôi có gửi hình ảnh bức thư bằng nylon, đơn tường trình của Lữ Minh Nghĩa cho bà ấy (mẹ Hoa hậu)".

Mai Phương trả lời luật sư

Nguyễn Mai Phương thừa nhận nhận được thư của Dung và gửi cho mẹ Hoa hậu

Tố mẹ Phương Nga hối lộ quản giáo để giúp Dung - Nghĩa gửi thư thông cung

Khi Nghĩa, Dung nói về những bức thư viết trên bịch nilon, Nguyễn Mai Phương cho rằng thư này do mẹ Hoa hậu can thiệp để tuồn ra. Nhân chứng giấu mặt cung cấp đoạn ghi âm làm bằng chứng cho việc mẹ của bị cáo đã nhờ một người làm công an trên Cục C45 tiếp xúc với quản giáo, đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. "Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả".

Ghi âm của Mai Phương

Khi luật sư hỏi về vai trò của bà Mai Phương trong vụ án này: "Có khi nào bà trao đổi rất chủ động với tư cách thân thiết với mẹ Nga về vấn đề liên quan đến cách giải quyết, giảm nhẹ cho các bị cáo", nhân chứng giấu mặt xác nhận là có.

Bà Hồ Mai Phương thì cho biết mỗi tuần Nguyễn Mai Phương đều gặp bà ở quán cà phê 3-4 lần, thậm chí mỗi ngày gọi điện mấy lần. "Tôi không hiểu tại sao con tôi khai gì, Dung khai gì, Nghĩa khai gì cô ấy đều biết hết", bà nói. Bà cũng có bằng chứng là những đoạn ghi âm nói chuyện giữa bà và Nguyễn Mai Phương.

Gặp ông Yên mấy lần?

Tòa hỏi về ông Nguyễn Văn Yên (theo cáo trạng là người được Phương Nga nhờ đóng giả người bán nhà), bà Mai Phương nói: "Trưa hôm đó Nga đến chở tôi vào viện thăm một người bạn. Khi gặp ông Yên, tôi chỉ hỏi thăm vợ ông Yên ốm thế nào chứ không nói chuyện nhiều, không quan tâm đến nội dung trao đổi giữa Nga và ông Yên". Sáng nay, Phương Nga cho rằng chính bà Mai Phương đã ghi âm cuộc gặp này và biến nó thành bằng chứng chống lại hoa hậu.

Khi nghe nhân chứng nói vậy, Phương Nga khẳng định Mai Phương đã gặp ông Yên ít nhất hai lần. "Một lần trên đường Sư Vạn Hạnh, một lần trong quán cơm có bị cáo, Dung và Nghĩa. Bị cáo khẳng định tất cả giấy tờ về thỏa thuận mua bán nhà là do bà Mai Phương hướng dẫn", Nga nói.

Đối với lời khai của ông Yên, cho rằng bà Mai Phương cùng hoa hậu đến năn nỉ ông làm giả di chúc thừa hưởng căn nhà, nhân chứng giấu mặt tiếp tục khẳng định: "Tôi không đến gặp ông Yên. Nga có nhiều người làm chứng, tôi không việc gì phải tham gia, việc đó không phải việc của tôi".

Hoa hậu Phương Nga cười tươi khi rời tòa chiều nay. Tòa sẽ tạm nghỉ ngày mai, đến 29/6 tiếp tục làm việc.

Các chứng cứ từ luật sư

"Một số lời khai của chị ở cơ quan điều tra có ai ép cung buộc chị phải khai báo không", luật sư hỏi. Bà Mai Phương nói "không ai ép buộc tôi".

Ngay sau đó luật sư công bố lời khai của nhân chứng này, có nội dung "bị cơ quan điều tra ép khai biết số tiền 16,5 tỷ đồng".

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (bảo vệ Phương Nga) hỏi nhân chứng Mai Phương "tự lên cơ quan điều tra hay được mời lên", bà này gắt: "Tôi chả bao giờ muốn lên những nơi đó cả".

Luật sư lập tức công bố tài liệu cho thấy bà này tự lên cơ quan điều tra trình báo sự việc.

Kiến Tường