Nghịch tử đánh chết cha sau chầu nhậu

Bị cha can ngăn khi cãi nhau với anh trai, Út tức giận đẩy ông ngã xuống sàn và đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 4/9, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Út (21 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành) 11 năm tù về tội Cố ý gây thương tích với hậu quả là dẫn đến chết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 14/1, sau khi uống rượu xong, Út đi chơi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Út về nhà tìm đĩa nhạc vũ trường để hát nhưng không thấy. Lúc này, giữa Út và anh ruột đang nằm trong phòng có lời lẽ qua lại. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Khương (cha ruột của Út) đang nằm võng trước nhà can ngăn thì Út nói: “Ông nín đi, nói nữa tôi đánh chết”.

Vừa nói, Út vừa chạy ra chỗ ông Khương đang đứng, xô ông ngã xuống nền nhà. Mẹ Út chạy ra can ngăn, khuyên chồng đi lánh mặt. Ông Khương đi được một đoạn quay ngược trở về thì bị Út đánh mạnh vào xương hàm và tiếp tục đẩy ngã. Nạn nhân đập đầu xuống sàn xi măng. Chưa dừng lại, nghịch tử còn đạp mạnh vào ngực của cha cho đến khi mọi người tới can ngăn. Ông Khương được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó do chấn thương sọ não.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt Út 11 năm tù, Út làm đơn kháng cáo xin giảm án.

Tuy nhiên, do bị cáo có nhân thân xấu (2 tiền sự đều về hành vi đánh nhau), hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, phạm tội với chính cha ruột của mình, sau khi gây án lại bỏ mặc nạn nhân mà không đưa đi cứu chữa dẫn đến tử vong… nên tòa đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt mức án như trên.

Sao Mai