Nghi phạm từng giúp tìm kiếm, quyên góp tiền đưa thi thể Nhật Linh về nước

Sau khi bé Nhật Linh bị giết, người đàn ông 46 tuổi vẫn tham gia giám sát, đưa đón học sinh tới trường, thậm chí còn kêu gọi quyên góp kinh phí cho gia đình nạn nhân.

Theo NHK, sáng 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ người đàn ông có tên Shibuya Yasumasa, 46 tuổi do có liên quan đến vụ sát hại bé Nhật Linh. Người này sống cách nhà bé Linh khoảng 300m, là một trong các tình nguyện viên giám sát trên đường đi học của Linh.

Theo thông tin từ cuộc họp báo hôm nay của Sở cảnh sát Chiba, Nhật Bản, đêm 24/3, khi gia đình Lê Thị Nhật Linh thông báo em bị mất tích trên đường đến trường, chính nghi phạm Shibuya Yasumasa đã cùng cư dân địa phương tham gia tìm kiếm ở quanh khu vực lân cận. Ông ta còn nhận nhiệm vụ vẫy cờ ra hiệu cho mọi người. Sau đó 10 ngày, Yasumasa đứng ra kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé Linh về nước an táng.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi Shimbun.

Trước đó, nghi phạm đã được bầu làm Hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường tiểu học mà bé Linh cũng như con của ông ta đang theo học nhờ sự nhiệt tình với các hoạt động công tác xã hội. Các thành viên trong hội thường phân công nhau, nhận nhiệm vụ quan sát, bảo vệ các bé tiểu học trên đường tới trường.

Khi biết tin nghi phạm sát hại bé Linh là ông Shibuya Yasumasa, hầu hết người dân xung quanh khu vực đều rất bàng hoàng. Ông Watanabe Hiroshi (44 tuổi), người đã đến nhà bé Nhật Linh thông báo khi vụ bắt giữ xảy ra, nói: "Tôi rất ngạc nhiên vì ông ấy đã làm hội trưởng hội phụ huynh từ tháng 2/2009. Tôi nghĩ rằng bé Linh cũng biết ông Shibuya vì hầu như tất cả bọn trẻ đều biết ông ấy".

Xe áp giải nghi phạm sáng 14/4.

8h sáng 14/4, cảnh sát phục kích tại căn hộ của ông Yasumasa. Khi mở cửa căn hộ ở tầng 4 để ra ngoài, người đàn ông đã nhận thấy vòng vây và có ý định tẩu thoát xuống tầng 1 bằng thang bộ. Tuy nhiên các nhân viên an ninh mai phục sẵn tại đây đã chia ra hai hướng và tóm gọn Yasumasa tại bãi đỗ xe. Lúc bị dẫn lên xe, Shibuya Yasumasa không có hành vi chống cự. Trước đó, kết quả giám định cũng cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

Nghi phạm vụ sát hại bé gái Việt bị cảnh sát đưa đi Cảnh sát dẫn giải nghi phạm đi Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt sinh sống tại Nhật Bản bị mất tích trên đường đi học vào ngày 24/3. Sáng 26/3, thi thể không quần áo của Nhật Linh được tìm thấy trên bãi cỏ gần mương thoát nước, cách nhà cô bé khoảng 10 km. Cặp sách cùng vật dụng cá nhân của em lần lượt được tìm thấy sau đó ở địa điểm cách nơi phát hiện thi thể khoảng 25 km.

Hình ảnh cuối cùng của Nhật Linh được camera ghi lại, trước khi cô bé mất tích.

Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định bé Linh bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân gây tử vong là do bị siết cổ. Cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hình ảnh mà cảnh sát thu thập được từ camera an ninh đặt gần nhà Linh và camera hành trình trên các ôtô cho thấy có một người đàn ông đã đi theo bé gái người Việt vào sáng mà em mất tích. Y được cho là người rất am hiểu địa hình và đường sá trong khu vực.

Chiều 31/3, lễ tang Nhật Linh được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hôm 3/4, gia đình đã đưa thi thể bé Linh về an táng tại quê nhà Hưng Yên.

