Nghi phạm giết nữ sinh đăng tin tìm người yêu sau khi giấu xác trên núi

Ra tay tàn độc với bạn gái, Quý vứt xác nạn nhân ở đỉnh núi, sau đó lên Facebook đăng tin 'nhờ tìm kiếm người yêu'.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Văn Quý (18 tuổi, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) với khuôn mặt hot boy đã thừa nhận là thủ phạm duy nhất gây ra cái chết của chị Phạm Thị Hằng (17 tuổi, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) tuần trước. Quý là bạn trai của nạn nhân.

Là con út trong gia đình có ba chị em, học hết lớp 9, Quý ở nhà phụ bố mẹ công việc đồng áng, nam thanh niên còn tranh thủ học thêm nghề thợ hàn. Vài năm gần đây, Quý nhận thầu một số công trình ở địa phương nhưng tiền công không đủ tiêu xài bởi bản tính ham chơi.

Phạm Văn Quý và những dòng thông tin đăng tìm nạn nhân.

Hằng, nữ sinh lớp 12, trú ở xã bên trót hẹn hò với Quý từ nửa năm nay. Đôi bạn trẻ từng thể hiện tình cảm với nhau qua mạng xã hội bằng những lời có cánh "Thanh xuân của em là nụ cười, là nước mắt, là anh...", hay cập nhật những tấm hình được ghép chung giữa hai người. Song thời gian gần đây giữa Quý - Hằng có mâu thuẫn, nguyên nhân được cho là Quý không nghe lời khuyên của bạn gái để tu chí trong công việc...

Trưa 29/11, Quý chạy xe máy gần chục cây số từ nhà qua nhà Hằng ở xã bên, xin phép người thân để hai người sang huyện bên đi chợ mua đồ. Song thực chất, họ đưa nhau tới đỉnh Pù Mát cách đường quốc lộ vài cây số để tâm sự. Tại đây, hai người tiếp tục cãi nhau. Trong cơn nóng giận, Quý đã dùng con dao nhọn thủ sẵn trong người tấn công cô gái bằng nhiều nhát cho tới khi tử vong. Nhét xác nạn nhân vào gốc cây, Quý vứt hung khí gây án xuống suối cách hiện trường nửa cây số.

Quý sau đó tự dùng mảnh sắt cắt vào cổ tay nhằm tự sát nhưng không chết nên chạy tới nhà một người thân, rồi được một người làm nghề xe ôm chở tới bệnh viện Đa khoa Tây Nam thăm khám.

Hiện trường nơi cảnh sát phát hiện thi thể chị Hằng.

Không thấy con gái trở về nhà, chị Lô Thị Thơm tìm tới bệnh viện gặng hỏi thì Quý nói dối khuya 29/11 đã đưa Hằng về tới đầu ngõ rồi quay xe về. Anh ta còn bịa chuyện trên đường trở về nhà bị đám trai làng chặn đường tấn công nên bị thương phải nhập viện.

Cùng thời điểm này, Quý lên Facebook đăng liên tiếp hai trạng thái: "Em ở đâu về đi, mẹ lo. Về đi mẹ không chửi đâu". Hai giờ sau, tiếp tục viết: "Ai biết Hằng ở đâu thì gọi vào số này giúp...".

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nghi ngờ vết thương ở cổ tay của Quý là do tự tạo. Xác minh mối quan hệ của Quý với Hằng, cán bộ điều tra đấu tranh song nghi phạm vẫn một mực chối tội bằng vẻ mặt bình thản, còn "nhờ cảnh sát sớm tìm người yêu giúp mình". Sau nhiều giờ thẩm vấn, nam thanh niên 18 tuổi mới thừa nhận mình là hung thủ, chỉ địa điểm giấu xác nạn nhân.

"Quý khai Hằng nói lời chia tay, anh ta không đồng ý. Hai bên to tiếng, không tìm được tiếng nói chung nên gã đã tấn công bằng 12 nhát dao. Từ địa điểm mà nghi can khai, một phần thi thể của Hằng được tìm thấy ở khu vực vườn thực vật ở vườn quốc gia Pù Mát", cán bộ công an nói và cho biết, khi bị bắt Quý thể hiện bản tính của một sát thủ bởi lời khai lạnh lùng.

Khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân, nhà chức trách xác định Quý là thủ phạm duy nhất của vụ án. Hung thủ khai nghĩ rằng việc ném xác nạn nhân ở địa điểm hiểm trở nếu muốn tiếp cận thì phải đi 374 bậc tam cấp nên khó bị phát hiện, vì vậy hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

Bạn bè, người thân đưa tiễn nạn nhân Hằng.

Nhà chức trách cho hay, nạn nhân Hằng là con út trong gia đình có ba anh chị em, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Hôm nhận được tin con gái bị sát hại, Minh (39 tuổi, bố của Hằng) đang đi làm thuê ở Lào vội bắt xe khách trở về.

"Con gái ngoan hiền, nhiều năm được giấy khen nhưng vài tháng trước gọi điện cho bố tâm sự rằng học hết 12 sẽ nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp bố mẹ mà không thi đại học vì sợ bố mẹ vất vả...", ông Minh nấc nghẹn kể.

Hiện bị can Quý bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh. Vụ án đang được hoàn thiện hồ sơ.