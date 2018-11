Nghi phạm buôn ma túy chết trong đấu súng với cảnh sát

Bị cảnh sát bao vây, nhóm người Lào vận chuyển ma túy nổ súng bắn liên tiếp khiến lực lượng chức năng phải bắn trả.

Công an tỉnh Nghệ An cho hay khoảng 1 giờ ngày 26/10 tại rừng rậm ở xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), cảnh sát chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan xác định một nhóm người Lào vận chuyển ma túy từ biên giới Lào vào Việt Nam nên bao vây.

Vỏ đạn tại hiện trường.

Khi nhà chức trách kêu gọi buông vũ khí và đầu hàng, bất ngờ nhóm người này nổ súng AK bắn liên tiếp về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Cuộc đấu súng diễn ra sau đó, khi nhóm tội phạm ngoan cố chống trả.

Sau nhiều phút đấu súng, nhóm tội phạm lợi dụng đêm tối tẩu thoát vào rừng, để lại thi thể một nghi phạm tên là Súa (khoảng 30 tuổi) người Lào bị trúng đạn.

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 3 bánh heroin; 12.000 viên ma túy tổng hợp; một khẩu AK và 2 quả lựu đạn.

Đây là chuyên án được xác lập nhiều ngày nay, đang được mở rộng.