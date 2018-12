Nghi can gây rối sân bay Thọ Xuân: 'Bực vì nhân viên thiếu lịch sự'

Lê Văn Nhị thừa nhận là một trong 3 người đánh nữ nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân, nhưng là do câu nói: 'Cho 3 giây để thả tay ra' của chị này.

Ngày 26/11, anh Lê Văn Nhị (41 tuổi, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thừa nhận mình là một trong ba người có liên quan đến vụ hành hung nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân.

Nhị cho hay anh và nhóm bạn đã bị công an triệu tập, lấy lời khai. "Đúng sai chưa biết được. Việc mình làm sai mình phải chịu, giờ có trốn đi đâu được", anh Nhị nói.

Nhị kể, chiều hôm đó vào sân bay tiễn bạn vào miền Nam, anh này có nhờ nhân viên sân bay chụp giúp vài bức hình. Cô gái đồng ý thực hiện song sau đó nhóm Nhị tiếp tục nhờ chụp thêm ảnh do có một thành viên vào trễ vì phải gửi xe. "Tôi có túm tay đưa điện thoại cho nữ nhân viên nhờ chụp ảnh lần nữa nhưng cô ấy nói "cho ba giây để thả tay ra"", Nhị kể và cho hay câu nói này khiến anh ta bực tức.

Anh Nhị nói cảm thấy buồn và đáng tiếc vì gây ra sự việc không hay, sẵn sàng nhận lỗi. Anh nhận xét thái độ phục vụ của nhân viên sân bay ở Thọ Xuân còn hạn chế, "chưa lịch sự" bằng sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất. "Nếu họ ứng xử lịch sự thì làm gì đến mức phải hành xử như thế", Nhị phân tích và cho hay, khi bình tĩnh lại thấy cũng "hơi xấu hổ vì đánh đàn bà nhưng do lúc đó ức chế quá nên hành động nóng nảy".

Ba thanh niên hành hung nữ nhân viên ở sân bay Thọ Xuân Cảnh nhóm thanh niên gây rối ở sân bay Thọ Xuân hôm 23/11.

Chiều 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân thông báo áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba nghi can Phạm Hữu An (28 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (41 tuổi) và Lê Trung Dũng (34 tuổi, cùng quê xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân). Một ngày trước, ba người này bị công an khởi tố bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng tại sân bay Thọ Xuân.

Đánh giá vụ gây rối ở sân bay Thọ Xuân là nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự hàng không và ảnh hưởng hình ảnh địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn cho biết lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo công an điều tra, xử lý nghiêm minh.

Ba nghi can Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng và Lê Văn Nhị (từ trái qua).

Theo ông Tuấn, hình ảnh ghi lại trong camera cho thấy lực lượng an ninh hàng không ở sân bay Thọ Xuân phản ứng chưa kịp thời, xử lý thiếu cương quyết khiến sự việc diễn biến phức tạp. "An ninh hàng không là lực lượng thực thi pháp luật nên phải can thiệp sớm song trong trường hợp này họ phản ứng chưa tốt", ông Tuấn nói.

Chiều 23/11, An, Nhị và Dũng vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn đi TP HCM. Họ yêu cầu nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh chung nhưng chị Giang từ chối do đang làm việc.

Không được đáp ứng, nhóm người đã chửi bới, tát vào mặt và đạp ngã chị Giang. Một nữ cán bộ quản lý chứng kiến chạy ra can thì bị Nhị đấm vào đầu, đạp ngã. Hai nhân viên an ninh cũng bị Dũng giật mũ, đấm vào người...

Nhóm thanh niên la hét, buông lời tục tĩu khiến nhiều hành khách và nhân viên sợ hãi. Họ chỉ dừng tay khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Thọ Xuân có mặt, khống chế.

Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay một năm với nhóm người này.