Nghi án tạt xăng đốt người tình đồng tính

Đi chơi về, bà Hoa được cho là bị bạn tình đồng tính tạt xăng rồi châm lửa đốt làm xe và người cháy như ngọn đuốc.

Ngày 27/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chuyển bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, ngụ TP Tân An) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị bỏng khoảng 40% da toàn thân.

Nhiều nhân chứng cho biết, tối 26/9 bà Hoa đi chơi khuya. Vừa về đến cổng nhà ở phường 2, TP Tân An thì xảy ra cự cãi với người phụ nữ tên Liên ở chung nhà nhiều năm nay.

Chưa kịp dắt xe vào nhà, nạn nhân bị bà Liên tạt xăng rồi châm lửa đốt làm xe và người cháy như ngọn đuốc. Hàng xóm xung quanh chạy sang dập lửa, đưa bà Hoa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an TP Tân An vào cuộc điều tra, nhận định người ném “bom xăng” với nạn nhân có quan hệ đồng tính. Nguyên nhân vụ việc có thể vì ghen tuông do thời gian gần đây bà Hoa thường đi chơi với người khác.

Lê Vân