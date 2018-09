Nghi án mèo chết vì ăn mỳ có độc thế mạng chủ

Con trai nấu mỳ nhưng người mẹ không ăn, gạt xuống nền nhà. Hai con mèo chạy đến ăn lăn ra chết tại chỗ.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra nhưng nguyên nhân cái chết bí ẩn của hai con mèo gia đình ông Nguyễn Văn Cầm (sinh năm 1938, ngụ thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương) nhưng sự việc vẫn chưa được làm rõ.

Công an xã Thanh Lương (huyện Vĩnh Bảo) cho biết, vào ngày 24/4, anh Nguyễn Văn Tịnh (sinh năm 1967, con ông Cầm) đưa cho bố mình 50.000 đồng để mua mỳ tôm ăn sáng. Ông Cầm đã mang tiền ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua hai gói mỳ tôm với giá 10 nghìn đồng, sau đó mang về đưa cho con trai. Anh Tịnh đun nước pha mỳ rồi bê lên nhà mời bố mẹ ăn, còn mình thì gọi xe ôm chở đi làm.

Ở nhà, ông Cầm chia số mỳ trong nồi ra hai bát cho mình và vợ cùng ăn. Nhưng không hiểu vì lý do gì bà vợ không ăn, còn gạt bát mỳ xuống nền nhà. Lúc này, hai con mèo của nhà ông đã chạy lại ăn và lập tức lên cơn co giật và lăn ra chết.

Ông Cầm đã mang vỏ của hai gói mỳ tôm ra cửa hàng tạp hóa bắt đền vì bán đồ hết hạn sử dụng, kém chất lượng nên mèo nhà ông lăn ra chết. Chủ cửa hàng thấy dấu hiệu bất thường đã báo Công an xã Thanh Lương.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Chủ cửa hàng trần tình: “Ông Cầm mang vỏ mỳ tôm ra bảo cửa hàng nhà tôi bán đồ và kém chất lượng, tôi đã nói, cửa hàng nhà tôi bán mỳ chính hãng và còn hạn sử dụng, bao nhiêu người mua và sử dụng bình thường, không có vấn đề gì”. Tôi băn khoăn tại sao ông Cầm mua về lại bị như vậy, chắc đằng sau có thể có nguyên nhân khác nên đã báo cáo lên Ban công an xã.

Khi Công an xã và Công an huyện Vĩnh Bảo có mặt tại hiện trường, sợi mỳ tôm vương vãi, bên cạnh là xác hai con mèo. Công an đã đưa đi xét nghiệm những tang chứng còn lại.

Anh Tịnh được triệu tập ngay sau đó để lấy lời khai phục vụ điều tra, đến 17h cùng ngày thì bị tạm giữ hình sự. Đến ngày 26/4, anh này được người chú ruột và anh trai bảo lãnh xin được tại ngoại.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cầm đã pha nước đường để uống. Ông nói mình có ăn mỳ và kêu bụng dạ rất khó chịu nên sáng cùng ngày đã được một người con trai còn lại đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Kết quả khi làm xét nghiệm và rửa ruột cho thấy trong ruột và dạ dày của ông không có chút mỳ tôm nào. Tuy nhiên, ông Cầm vẫn một mực khẳng định có ăn, còn cho rằng có thể mỳ vào trong ruột đã bị… nát, nên xét nghiệm không thấy.

Những người biết chuyện đặt nghi vấn, nếu sự thật ông không ăn mỳ theo kết quả kiểm tra của bệnh viện, tại sao lại nhất định nói có ăn. Nếu ông có ăn thật, tại sao mấy tiếng sau không hề hấn gì, trong khi hai con mèo lại chết ngay tức khắc.

Anh Nguyễn Văn Tịnh đang được tại ngoại, khẳng định không có lý do gì để đầu độc bố mẹ.

Hai ông bà sống cùng vợ chồng anh Tịnh, nhưng ở nhà trên, còn gia đình người con trai ở nhà dưới. Anh Tịnh cho biết, dù trong cuộc sống hàng ngày anh và bố thỉnh thoảng có hục hặc, to tiếng với nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy, không ai để bụng cả. “Vợ chồng tôi và bố mẹ tôi ăn riêng, mọi vấn đề trong cuộc sống và chi tiêu đều sòng phằng, không có khúc mắc gì. Tôi không có lý do gì để đầu độc bố mẹ tôi, khi công an hỏi, tôi cũng khai như thế”, anh này cho biết.

Theo những người dân địa phương, Tịnh là người hay cờ bạc. Mỗi khi nợ nần lại về nhà bắt trộm gà, vịt của bố đem đi bán, từ đó bố con mới cãi vã nhau. “Mỗi lần anh con trai nợ tiền cờ bạc về bắt gà vịt mang đi bán, bố con họ cãi nhau khiến cả làng xóm đều biết. Tịnh cũng từng có một tiền án về tội Cướp tài sản, phải ngồi tù đến 5 năm. Trong quá trình cải tạo, anh ta còn bị ngã gãy chân nên bây giờ cũng chỉ làm được những việc vặt trong nhà, thỉnh thoảng bắt xe ôm đến một địa phương nào đó để đi ăn xin. Người vợ của Tịnh trở thành lao động chính trong gia đình, chị này đã đi làm giúp việc ở thành phố, mỗi tháng gửi về nhà được 3 triệu đồng”, một người hàng xóm cho biết.

Hàng xóm cũng cho biết, mẹ anh Tịnh bị tai biến đã gần 8 năm nay, không còn nói được, chỉ ú ớ được vài câu. Bà cũng không thể đi lại được, chỉ loanh quanh bên giường. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do ông chồng làm.

Nguyên nhân khiến hai con mèo đồng loạt lăn ra chết vẫn chưa được làm rõ, vụ việc vì thế càng thêm bí ẩn. Người dân vẫn đang nóng lòng chờ đợi kết quả điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng để có câu trả lời chính xác cho những nghi ngờ.

Theo Pháp Luật Việt Nam